El truco casero para dejar el inodoro blanco: solo necesitás 3 ingredientes que tenés en casa

Una receta fácil y económica con bicarbonato de sodio, vinagre y detergente promete devolverle el blanco original a tu inodoro en pocos pasos.

El inodoro puede perder su blanco con el paso del tiempo y la acumulación de sarro, residuos y manchas. Pero antes de recurrir a productos industriales y caros para dejarlo como nuevo, te recomendamos probar con una receta casera de solo 3 ingredientes que seguro tenés en casa.

La combinación de bicarbonato de sodio, vinagre y detergente de cocina es una de las más efectivas porque actúa como un abrasivo suave que remueve el sarro y los residuos grasos. Sin embargo, estos productos deben utilizarse por diferentes etapas para no disminuir su efectividad.

Cómo usar los 3 ingredientes en el inodoro Después de tirar la cadena para eliminar la suciedad, podés aplicar vinagre blanco el inodoro y dejarlo actuar durante una hora. En el proceso hay que ventilar el ambiente para no acumular olores que pueden irritar la piel o las vías respiratorias.

El segundo paso es espolvorear bicarbonato de sodio sobre las áreas que sigan sucias y frotar con una escobilla o un cepillo de dientes viejo. Lo importante es que repases los rincones sucios para ablandar la suciedad restante. Dejá actuar por 30 minutos.

Por último, poné un poco de detergente y repasá con la escobilla toda la superficie interna del inodoro. Cuando se cubra todo con espuma es momento de tirar la cadena para ver el resultado final.