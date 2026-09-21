El truco casero para dejar el inodoro blanco: solo necesitás 3 ingredientes que tenés en casa
Una receta fácil y económica con bicarbonato de sodio, vinagre y detergente promete devolverle el blanco original a tu inodoro en pocos pasos.
El inodoro puede perder su blanco con el paso del tiempo y la acumulación de sarro, residuos y manchas. Pero antes de recurrir a productos industriales y caros para dejarlo como nuevo, te recomendamos probar con una receta casera de solo 3 ingredientes que seguro tenés en casa.
La combinación de bicarbonato de sodio, vinagre y detergente de cocina es una de las más efectivas porque actúa como un abrasivo suave que remueve el sarro y los residuos grasos. Sin embargo, estos productos deben utilizarse por diferentes etapas para no disminuir su efectividad.
Cómo usar los 3 ingredientes en el inodoro
Después de tirar la cadena para eliminar la suciedad, podés aplicar vinagre blanco el inodoro y dejarlo actuar durante una hora. En el proceso hay que ventilar el ambiente para no acumular olores que pueden irritar la piel o las vías respiratorias.
El segundo paso es espolvorear bicarbonato de sodio sobre las áreas que sigan sucias y frotar con una escobilla o un cepillo de dientes viejo. Lo importante es que repases los rincones sucios para ablandar la suciedad restante. Dejá actuar por 30 minutos.
Por último, poné un poco de detergente y repasá con la escobilla toda la superficie interna del inodoro. Cuando se cubra todo con espuma es momento de tirar la cadena para ver el resultado final.
La mezcla no promete quitar todas las manchas, pero sí garantiza un resultado concreto y visual. Una recomendación para potenciar los efectos de esta mezcla es respetar los tiempos de reposo de cada producto y utilizar un cepillo de cerdas firmes pero no fuertes para no rayar el inodoro.