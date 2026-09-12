Por qué rociar bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: el truco que pocos conocen

La limpieza semanal del inodoro con bicarbonato de sodio previene la acumulación de sarro y elimina bacterias, manteniendo el baño fresco y desinfectado.

El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes estrella en la limpieza regular y casera del hogar. Gracias a sus componentes, se convirtió en el producto indispensable de la alacena para combatir los malos olores, especialmente aquellos que surgen con frecuencia en el baño.

Para aplicarlo, se ha popularizado un truco casero que consiste en espolvorearlo alrededor del inodoro. Esta técnica resulta sumamente efectiva porque el bicarbonato tiene la capacidad de neutralizar ácidos orgánicos, descomponer la suciedad acumulada y absorber la humedad del ambiente.

Al espolvorearlo directamente en la base del inodoro, donde la silicona o el piso suelen retener salpicaduras imperceptibles, actúa sobre la fuente misma del mal olor en lugar de solo enmascararlo con perfume, eliminando las bacterias que se reproducen en esas zonas húmedas.

El bicarbonato de sodio es el aliado para eliminar el mal olor del baño. Foto: Freepik Cómo aplicar este truco paso a paso Para aprovechar al máximo sus propiedades desinfectantes y desengrasantes, solo se necesita seguir estos simples pasos de mantenimiento:

Espolvorear la zona: limpiar de forma básica el piso y rociar una capa generosa de bicarbonato de sodio alrededor de la base del inodoro y en las juntas cercanas.

Potenciar con vinagre: para una acción efervescente más profunda, se puede pulverizar un poco de vinagre blanco sobre el polvo. La reacción química ayudará a aflojar manchas amarillentas o sarro incrustado.

Dejar actuar: mantener la mezcla sobre la superficie durante 15 a 20 minutos para que absorba los olores y afloje la suciedad.

Fregar y retirar: frotar con un cepillo de cerdas duras o un trapo en desuso para remover la mugre de las uniones y enjuagar con agua tibia o un paño húmedo. Aplicar este hábito una vez a la semana ayuda a mantener el baño fresco, desinfectado y con un aspecto impecable utilizando ingredientes que siempre están a mano en la cocina.