Esta comedia en Netflix fue criticada, pero igual vale la pena verla
Una historia de amor y choques culturales: la comedia de Netflix que te sacará varias risas.
La película "Ustedes" en Netflix está rodeada de polémica. La historia sigue a dos jóvenes milennials de Los Ángeles que se enamoran profundamente. Ellos provienen de familias con culturas muy diferentes y enfrentan situaciones bastante disparatadas.
Un choque cultural en Los Ángeles que genera risas e incomodidad
El conflicto central arranca cuando la pareja decide dar el paso crucial en su relación. Conocer a los suegros se convierte en la prueba más difícil de superar para ambos. Las diferencias sociales y los malentendidos provocan momentos incómodos durante las reuniones familiares.
Aunque es una peli muy gringa, toca temas bastante universales. Los prejuicios y las brechas generacionales se retratan mediante diálogos sarcásticos entre los personajes. Jonah Hill demuestra su talento para la comedia incómoda.