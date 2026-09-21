Esta comedia en Netflix fue criticada, pero igual vale la pena verla

Una historia de amor y choques culturales: la comedia de Netflix que te sacará varias risas.

La película "Ustedes" en Netflix está rodeada de polémica. La historia sigue a dos jóvenes milennials de Los Ángeles que se enamoran profundamente. Ellos provienen de familias con culturas muy diferentes y enfrentan situaciones bastante disparatadas.

Un choque cultural en Los Ángeles que genera risas e incomodidad El conflicto central arranca cuando la pareja decide dar el paso crucial en su relación. Conocer a los suegros se convierte en la prueba más difícil de superar para ambos. Las diferencias sociales y los malentendidos provocan momentos incómodos durante las reuniones familiares.