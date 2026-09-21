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Esta comedia en Netflix fue criticada, pero igual vale la pena verla

Una historia de amor y choques culturales: la comedia de Netflix que te sacará varias risas.

Julián Martínez

Una comedia con Jonah Hill.

Una comedia con Jonah Hill.

La película "Ustedes" en Netflix está rodeada de polémica. La historia sigue a dos jóvenes milennials de Los Ángeles que se enamoran profundamente. Ellos provienen de familias con culturas muy diferentes y enfrentan situaciones bastante disparatadas.

Un choque cultural en Los Ángeles que genera risas e incomodidad

El conflicto central arranca cuando la pareja decide dar el paso crucial en su relación. Conocer a los suegros se convierte en la prueba más difícil de superar para ambos. Las diferencias sociales y los malentendidos provocan momentos incómodos durante las reuniones familiares.

Aunque es una peli muy gringa, toca temas bastante universales. Los prejuicios y las brechas generacionales se retratan mediante diálogos sarcásticos entre los personajes. Jonah Hill demuestra su talento para la comedia incómoda.

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