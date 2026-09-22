Netflix estrena 3 series esta semana: intriga, drama y misterio

Los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de tres propuestas de intriga, drama y misterio provenientes de India, Tailandia y Sudáfrica.

Netflix renueva su catálogo con tres nuevos estrenos que llegan desde distintos rincones del mundo y que prometen enganchar a los amantes del suspenso, el drama y el misterio. Entre secuestros sin resolver, casos de demencia que esconden algo más oscuro y disputas por el poder dentro de una familia, la plataforma vuelve a apostar por producciones internacionales para esta semana.

Shaque: No confíes en nadie, el thriller que llega desde India La primera de las novedades es Shaque: No confíes en nadie, una serie de intriga producida en India que se estrena este jueves 24 de septiembre. La trama sigue a una madre que, nueve años después del secuestro de su bebé, continúa la búsqueda sin descanso. En el camino, sin embargo, empieza a descubrir una serie de secretos que ponen en jaque su capacidad de confiar en lo que ve, y la obligan a cuestionar todo lo que creía saber sobre el caso.

La serie está protagonizada por Parineeti Chopra, Jennifer Winget y Tahir Raj Bhasin, y fue creada por Rensil D'Silva y Siddharth P. Malhotra.

Shaque: No confíes en nadie sigue la búsqueda de una madre tras un secuestro. Foto: Archivo Delirio mortal: demencia, sospechas y un pueblo que cree en lo sobrenatural También el 24 de septiembre debuta Delirio mortal, una producción tailandesa de drama que combina el thriller psicológico con elementos de misterio. La historia gira en torno a una mujer cuya vida cambia por completo cuando la demencia de su padre lo convierte en el principal sospechoso de un asesinato. Mientras ella intenta entender qué pasó realmente, el resto del pueblo empieza a sospechar que el hombre está poseído por un espíritu maligno.

La serie está protagonizada por Natapohn Phornprapha, Jespipat Tilapornputt y Surasak Chayaat y fue creada por Chayan Laoyodtrakool.