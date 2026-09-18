Para maratonear en Netflix: tres películas de amor para el fin de semana

El catálogo de Netflix cuenta con tres comedias románticas ideales para maratonear este fin de semana.

Netflix tiene el plan para el fin de semana en casa. Foto: Shutterstock

El fin de semana se presenta como la ocasión perfecta para relajarse en casa, preparar algo rico y sumergirse en historias románticas. Si el plan es armar una buena función de cine en el sillón, el catálogo de Netflix ofrece alternativas recientes que capturan la atención de principio a fin gracias a tramas atrapantes y dinámicas de pareja infalibles.

Turbulencia en la oficina Protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein, esta comedia romántica se metió rápidamente entre lo más visto de la plataforma gracias a su humor filoso y su gran química en pantalla.

La trama sigue los pasos de una ejecutiva absorbida por su exigente rutina laboral que, de manera completamente inesperada, termina envuelta en un romance tan clandestino como apasionado dentro de su propio entorno de trabajo. Con situaciones desopilantes y momentos de pura tensión afectiva, la película equilibra a la perfección la comedia moderna con los enredos sentimentales más clásicos.

Los protagonistas despliegan risas y romance en un entorno laboral tan caótico como atractivo. Foto: Archivo Pared con pared Para quienes buscan una propuesta fresca y con un toque musical, esta comedia romántica española llamada Pared con pared protagonizada por Aitana se convirtió en uno de los grandes imanes de público del servicio de streaming.

La historia sigue a una joven pianista que se prepara para una audición crucial y a un vecino diseñador de juegos que necesita absoluto silencio para concentrarse. Separados únicamente por una pared delgada como el papel, ambos desarrollarán una convivencia forzada llena de cortocircuitos que, poco a poco, dará paso a una atracción tan incalculable como irresistible.