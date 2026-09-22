El nuevo thriller psicológico de Netflix basado en hechos reales que impactará a la audiencia

Para los fanáticos del true crime y los retratos psicológicos oscuros, el catálogo de Netflix se prepara para recibir una adición de peso. El próximo 25 de septiembre estrena Unabomber , una película basada en hechos reales que repasa el origen y la posterior cacería de Ted Kaczynski, el matemático convertido en terrorista que mantuvo en jaque al FBI durante casi dos décadas.

“En este drama inspirado en hechos reales, el FBI le da caza a Ted Kaczynski, prodigio de Harvard y víctima de un experimento, que se ha convertido en el Unabomber”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

Con un elenco estelar encabezado por Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley, la película dirigida por Janus Metz evade el formato policial clásico para indagar en la formación del monstruo.

A través de una narrativa en dos tiempos, el film conecta la etapa universitaria de Kaczynski con las pericias del FBI para dar con su paradero.

Jacob Tremblay interpreta al joven prodigio Ted Kaczynski durante sus años en Harvard, mientras que Russell Crowe encarna al profesor Henry Murray. La trama pone la lupa en los cuestionables y perturbadores experimentos de conducta a los que Murray sometió a Kaczynski, determinantes en su posterior quiebre y deriva extremista.

En la línea temporal paralela, Shailene Woodley se pone en la piel de la agente Joanne Miller, la investigadora que intenta armar el rompecabezas de cartas bomba que paralizó a Estados Unidos.

En lugar de limitarse al juego del gato y el ratón o a la recolección de pistas físicas, la película profundiza en la anatomía mental del protagonista. Al mostrar en simultáneo la juventud vulnerable del estudiante y el perfil del atacante años más tarde, la producción plantea una pregunta más compleja: cómo se moldea un perfil criminal de semejante calibre.