La serie de época que acaba de llegar a Netflix y promete conquistar a los fanáticos del romance

A pesar de las críticas positivas por su ambientación y la relación entre los protagonistas, algunos fanáticos del libro de "La muñeca" critican las libertades tomadas en la adaptación de Netflix.

La muñeca es la nueva serie polaca de Netflix que retrocede en el tiempo para recrear una de las novelas más importantes de la literatura. Ambientada en la Varsovia del siglo XIX, La muñeca explora el amor atravesado por las diferencias de clases, los engaños y las muertes fingidas.

La ficción está dirigida por Pawel Maslona y, aunque está inspirada en una novela de antaño, cuenta con algunos elementos modernos que la hacen perfecta para empezar la primavera con un maratón desde casa.

El protagonista es Stanislaw, un comerciante que consigue una gran fortuna y aspira a ingresar a las esferas más altas de la sociedad. Pero su vida cambia cuando se enamora de Izabela, una joven de familia rica con algunos problemas económicos. Stanislaw se involucra en la familia para ayudarlos y concretar su relación con la joven, sin saber que se convertirá en el primer sospechoso de una conspiración.

Sin embargo, el contacto directo con la familia le enseña que el integrarse con la aristocracia no depende solo del dinero, sino que son igual de importantes el apellido, las relaciones y las convenciones sociales. A partir de entonces, Stanislaw comprende por qué Izabela quiere alejarse de aquel mundo.

No te pierdas el tráiler de la serie La crítica ha sido mayoritariamente positiva. Los especialistas coinciden en que la dirección ofrece una visual impecable, con una recreación muy bien lograda de la aristocracia polaca del siglo XIX con sus vestuarios y diseño de producción. Pero también señalan la relación entre los protagonistas como apasionada y sumamente humana.