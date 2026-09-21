La serie de Netflix con Miguel Ángel Silvestre que mezcla asesinatos y mucho misterio

Netflix tiene en su catálogo una serie de misterio que mezcla milagros, crímenes y fenómenos difíciles de explicar. Se trata de Los enviados, el thriller creado por Juan José Campanella y protagonizado por Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez . La ficción tiene dos temporadas y dejará la plataforma el próximo 15 de octubre.

La serie estrenada en 2021, sigue a dos sacerdotes enviados por el Vaticano para investigar acontecimientos que podrían ser considerados milagros. Su misión consiste en determinar qué hay realmente detrás de esos fenómenos, aunque las respuestas rara vez son tan sencillas como parecen.

Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez interpretan a Simón Antequera y Pedro Salinas, dos sacerdotes que trabajan para una división del Vaticano dedicada a verificar supuestos milagros, pero tienen personalidades y métodos muy diferentes.

En la primera temporada, ambos viajan a un pequeño pueblo de México para investigar la desaparición de un sacerdote vinculado con supuestas curaciones milagrosas. Lo que comienza como una misión para comprobar la veracidad de esos hechos termina convirtiéndose en una investigación mucho más compleja.

Mientras recorren la comunidad e intentan reconstruir lo sucedido, aparecen secretos, conflictos internos y situaciones que ponen en duda todo lo que creían saber sobre el supuesto milagro.

La historia continúa en una segunda temporada que lleva a Simón y Pedro hasta Galicia, España. Esta vez deben investigar el caso de tres monjas ciegas que aseguran haber tenido visiones relacionadas con la desaparición de una niña. El supuesto milagro vuelve a convertirse en una investigación cuando aparece un cadáver y los protagonistas descubren que detrás del caso hay secretos que involucran a distintos habitantes de la comunidad.

La primera entrega cuenta con actuaciones de Irene Azuela, Miguel Rodarte y Assira Abbate, mientras que la segunda entrega se suman Marta Etura, Susi Sánchez, Francis Lorenzo, Pepón Nieto e Isabel Naveira.

¿Está basada en una historia real?

Aunque Los enviados no adapta un caso real, su premisa parte de una actividad que existe dentro de la Iglesia Católica. El director y creador Juan José Campanella decidió profundizar sobre el trabajo de sacerdotes que intervienen en la investigación de supuestos milagros. La serie toma como punto de partida esa idea y convierte a los protagonistas en investigadores que deben determinar si aquello que parece sobrenatural puede explicarse de otra manera.

Los Enviados cuenta con dos temporadas. SkyShowtime

Para Campanella, el interés estaba precisamente en esa zona de incertidumbre. El director explicó que siempre le atrajeron los fenómenos paranormales, pero no desde el terror tradicional, sino desde aquellos hechos que podrían tener una explicación científica, psicológica o todavía desconocida. Esa idea atraviesa Los enviados y explica por qué la serie se mueve constantemente entre el thriller policial y el misterio sobrenatural.

Otro aspecto que Campanella también consideró desde el principio, es que cada temporada se ambientara en un lugar diferente. México fue elegido para la primera entrega por su fuerte vínculo cultural con la muerte y las creencias sobre el más allá, mientras que Galicia permitió introducir otros elementos relacionados con la historia religiosa de España.

Los Enviados cuenta con dos temporadas y un total de 16 episodios. Ideal si te gustan las series que combinan thriller policial y elementos sobrenaturales. Para quienes aún no la vieron, permanecerá en Netflix hasta el próximo 15 de octubre.