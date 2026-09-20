Más de dos horas de misterio en esta película de Netflix protagonizada por Christian Bale

El domingo puede ser un buen momento para elegir una historia que pida un poco más de atención y permita olvidarse durante un par de horas de lo que viene después. Los crímenes de la academia (The Pale Blue Eye) es una película de misterio disponible actualmente en Netflix Argentina, protagonizada por Christian Bale y Harry Melling.

La historia se sitúa en 1830, dentro de la Academia Militar de West Point. Allí, un cadete aparece muerto en circunstancias inquietantes y Augustus Landor, un detective retirado interpretado por Bale, es convocado para investigar lo ocurrido. Durante la búsqueda termina encontrando un aliado inesperado en un joven llamado Edgar Allan Poe.

Uno de los mayores atractivos de la película está en la dupla formada por Bale y Harry Melling. Este último interpreta a Poe mucho antes de convertirse en una de las grandes figuras de la literatura estadounidense, cuando todavía era un joven cadete de West Point. La producción toma ese dato histórico real y lo introduce dentro de una investigación completamente ficticia.

La ambientación también ocupa un lugar central. Paisajes nevados, interiores oscuros y una academia militar aislada ayudan a construir una atmósfera fría y sombría que acompaña el misterio desde los primeros minutos. Netflix la clasifica como una producción oscura, de época, de ritmo pausado y vinculada al thriller y al misterio.

El reparto va bastante más allá de sus dos protagonistas. También aparecen Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Simon McBurney, Timothy Spall y Robert Duvall, entre otros nombres reconocidos.

La película combina misterio, drama de época y un reparto que también incluye a Gillian Anderson, Lucy Boynton y Robert Duvall.

Una historia basada en una novela

Los crímenes de la academia fue escrita y dirigida por Scott Cooper, quien ya había trabajado anteriormente con Christian Bale en Out of the Furnace y Hostiles. La película adapta la novela homónima de Louis Bayard, publicada en 2006.

La aparición de Edgar Allan Poe puede hacer pensar que se trata de un hecho real, pero la investigación que muestra la historia es ficticia. Lo que sí es cierto es que Poe estuvo vinculado a West Point durante su juventud, un elemento histórico que la novela utiliza para imaginarlo participando de un oscuro caso criminal.

La película dura alrededor de 2 horas y 8 minutos, por lo que funciona bien para reservar una tarde de domingo y dejarse llevar por un misterio que avanza sin apuro. Actualmente continúa disponible en Netflix Argentina.