Ucrania golpeó una instalación clave de Moscú y encendió las alarmas en Rusia

Este domingo, la guerra entre Ucrania y Rusia tiene un nuevo capítulo. Y es que durante la madrugada, un ataque con drones ucranianos alcanzó la Refinería de Petróleo de Moscú, ubicada en el distrito de Kapotnia, al sudeste de la capital rusa. La planta no es un objetivo menor: abastece una parte importante del combustible que consume la ciudad y ya había sido atacada anteriormente.

Las autoridades de Moscú confirmaron daños dentro del complejo, aunque hasta el momento no detallaron públicamente qué instalaciones quedaron afectadas ni cuánto tiempo podría verse alterado su funcionamiento. El ataque formó parte de una ofensiva mucho mayor: el alcalde Serguéi Sobianin aseguró que unos 450 drones se dirigieron hacia Moscú y que las defensas rusas interceptaron más de 1.600 aparatos desde el sábado.

Por qué la refinería atacada por Ucrania es tan importante La importancia de la planta no se limita a su ubicación dentro de la propia capital. La Refinería de Moscú es uno de los grandes centros de procesamiento de petróleo de Rusia y constituye el principal proveedor de combustibles para Moscú y sus alrededores. Antes de los últimos ataques, se estimaba que podía cubrir hasta el 40% de las necesidades de nafta de Moscú y cerca del 50% del diésel utilizado en la ciudad.

Esto significa que cualquier interrupción prolongada puede obligar a Rusia a trasladar combustible desde otras refinerías y aumentar la presión sobre una red que ya sufrió problemas durante los últimos meses. En agosto, estaciones de servicio de Moscú volvieron a limitar la cantidad de nafta que podían comprar algunos clientes debido a la escasez provocada, entre otros factores, por los repetidos ataques contra instalaciones petroleras.

No es, además, la primera vez que Ucrania apunta contra esta instalación. En junio, otro ataque con drones provocó un incendio y dañó una de las principales unidades de procesamiento de crudo de la planta. Fuentes de la industria consultadas entonces por Reuters señalaron que esa unidad representaba alrededor del 53% de la capacidad de procesamiento de la refinería y que las operaciones tuvieron que detenerse temporalmente.