Zelenski confirmó un ataque "muy significativo" contra la industria petrolera rusa

El presidente de Ucrania , Volodimir Zelenski , reportó este domingo golpes contra instalaciones claves de la industria petrolera de Rusia y un centro logístico lo que, dijo, representa miles de millones de dólares menos para la maquinaria de guerra del Kremlin. Desde Rusia confirman al menos dos fallecidos.

"Una de las instalaciones claves de la industria petrolera rusa y un centro logístico del agresor fueron alcanzados. Eso representa miles de millones de dolares con la que se mantiene la maquinaria de guerra", dijo Zelenski en su cuenta de X.

El presidente agregó que en el ataque se utilizaron diversos sistemas como Fp-1, RZ-100, MICH.2000, Palianitisia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo y Pelican.

"Agradezco a nuestros guerreros por su precisión, al servicio de seguridad de Ucrania junto con las fuerzas de sistemas no tripulados, a las tropas de operaciones especiales, el contraespionaje militar y a los servicios secretos para el extranjero", afirmó Zelenski.

Asímismo, el mandatario dijo que se había atacado otra instalación en la región de Wronesch y llamó a Moscú a poner fin a la guerra.

"Moscú tiene que terminar su guerra brutal y elegir la paz en lugar de crear una defensa aérea de varios anillos en menoscabo de otras regiones. Hay propuestas para una desescalada que están sobre la mesa en ámbitos como la energía o la seguridad alimentaria", sostuvo.

"Lo que falta es voluntad política. Agradezco a todos los que fortalecen las capacidades de largo alcance de Ucrania", añadió.

Rusia reporta al menos dos muertos

Dos personas murieron y otras seis, entre ellas dos menores, resultaron heridas este domingo en la región de Moscú por un ataque ucraniano con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el gobernador de la región de Moscú, Andréi Voroviov, las víctimas mortales son una mujer de 44 años y un hombre anciano que se encontraban en sus casas, cuando estas fueron atacadas por drones.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sonianin, se trata del mayor ataque contra Moscú, en el que desde la jornada de ayer en las proximidades de la capital fueron derribados más de 1.600 drones. 450 de ellos muy cerca del centro de la ciudad.

«El mayor ataque con drones enemigos jamás perpetrado contra Moscú ha sido repelido», escribió Sobianin en redes sociales.

En el territorio de la capital, agregó, varios drones alcanzaron la refinería de petróleo y uno impactó contra un edificio residencial.

Según el regidor capitalino, el «ataque sin precedentes» buscaba perturbar las elecciones legislativas rusas, que comenzaron el viernes y concluirán esta noche.

«El enemigo fracasó», aseguró Sobianin

FUENTE: EFE