La drástica decisión que tomó Trump para controlar la inteligencia artificial

La iniciativa de Donald Trump busca equilibrar el crecimiento de la industria de la inteligencia artificial con la supervisión de sus posibles riesgos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este sábado que está formando una “Fuerza IA (de Inteligencia Artificial)” y anunciará a un “Zar de IA” en el futuro cercano.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump dijo que no se quedará de brazos cruzados ni permitirá la “aniquilación o destrucción” de la IA.

“De ninguna manera vamos a obstaculizar ni frenar el Crecimiento de esta increíble industria. Por el contrario, ¡la valoraremos, apoyaremos y vigilaremos a medida que crezca! Sin embargo, también estaremos atentos a lo MALO, y podemos hacerlo, con mucha facilidad, con nuestro Sistema de Justicia Penal y Civil ya existente”, escribió Trump.

Trump también describió a la IA como la próxima Revolución Industrial o Internet, y afirmó que posiblemente podría representar hasta el 25 por ciento del producto interno bruto de Estados Unidos.

Trump no proporcionó detalles sobre la estructura de la prevista “Fuerza IA” ni del papel del “Zar de IA”.