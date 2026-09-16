Trump ordenó el cierre del Kennedy Center tras el fallo que bloqueó el cambio de nombre

El Kennedy Center de Washington quedó cerrado y rodeado por vallas este miércoles, luego de que su junta directiva resolviera clausurar el edificio principal para realizar obras de renovación. La medida se produjo pocas horas después de que un juez federal bloqueara nuevamente los intentos de incorporar el nombre de Donald Trump al emblemático centro cultural.

El conflicto combina una disputa judicial por el nombre de la institución con la necesidad de realizar reparaciones en el edificio. La junta, actualmente dominada por personas designadas por Trump, sostiene que existen problemas de infraestructura que requieren una intervención urgente y que el centro atraviesa además una situación financiera delicada.

El juez federal Christopher R. Cooper, del Distrito de Columbia, volvió a impedir que el Kennedy Center coloque el nombre del presidente en el edificio o modifique la denominación de sus espacios sin autorización del Congreso .

El magistrado sostuvo que la junta no puede realizar modificaciones destinadas a homenajear a Trump sin la aprobación del Poder Legislativo. La resolución se apoyó tanto en una decisión judicial anterior como en la legislación mediante la cual el Congreso estableció el centro como monumento viviente dedicado a John F. Kennedy.

La decisión fue emitida el martes, pocas horas antes de que la junta votara el cierre del edificio principal.

Trump condicionó las obras

Tras el fallo, Trump afirmó públicamente que el centro debía permanecer cerrado para realizar las reparaciones, pero también sostuvo que las obras no avanzarían si no se habilitaba su reconocimiento en el edificio.

El Congreso ya había asignado 257 millones de dólares para las reparaciones, según información de Associated Press. Sin embargo, Trump planteó que la continuidad de las obras quedaría condicionada al avance del proyecto para incorporar su nombre.

La junta argumenta que el edificio presenta un deterioro significativo y que necesita una renovación profunda. Entre los problemas mencionados se encuentran daños estructurales y episodios recientes que incrementaron las preocupaciones sobre la seguridad del complejo.

El cierre podría extenderse

La decisión contempla una interrupción prolongada de las actividades del edificio principal mientras se llevan adelante las reformas. La propuesta de renovación contempla un período que podría extenderse hasta dos años.

Mientras tanto, el conflicto judicial continúa abierto. Un juez federal pidió este miércoles explicaciones a la administración de Trump sobre si el cierre cumple con las restricciones establecidas previamente por la Justicia.

La representante demócrata Joyce Beatty, integrante de la junta y una de las principales opositoras al cambio de nombre, presentó acciones judiciales para cuestionar la clausura. El caso podría derivar en nuevas decisiones judiciales mientras continúa la disputa por el futuro del centro.

La controversia se inició meses atrás, cuando la nueva conducción del Kennedy Center impulsó la incorporación del nombre de Trump a la institución.

La Justicia ya había ordenado retirar anteriormente las referencias al presidente de la fachada. En junio, el nombre de Trump fue eliminado de la señalización exterior después de una resolución del juez Cooper que consideró que la modificación no podía realizarse sin autorización del Congreso.

Ahora, el nuevo intento volvió a ser bloqueado y el enfrentamiento desembocó en el cierre del histórico centro de artes escénicas.