Le agregan el nombre de Trump a la fachada del histórico Kennedy Center de Washington D.C.

El histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washginton D.C. exhibe desde este viernes en su fachada el nombre de Donald Trump .

El nombre del presidente fue añadido un día después de que la junta directiva del centro votara a favor de renombrar la institución como el Centro Trump-Kennedy.

Los trabajadores fijaron el nombre de Trump en el edificio este viernes, por encima del nombre original del centro.

Ya el jueves se había actualizado la página web del centro para indicar que ahora es "El Centro Trump-Kennedy".

La medida ha causado polémica y críticas de algunos miembros de la familia del fallecido presidente Kennedy, en cuyo honor se bautizó originalmente este centro, un icono de la vida cultural en Washington desde hace décadas.

"Nuestro presidente, el mandatario Donald J. Trump, no solo ha salvado este edificio histórico, sino que también ha creado un lugar verdaderamente bipartidista para celebrar las artes", afirmó el centro en un comunicado el viernes.

Trump tomó el control efectivo del histórico Centro Kennedy en febrero, cuando destituyó a todos los miembros de la junta anterior, y designó una nueva compuesta por leales que lo eligieron a él como presidente.

La junta votó a favor del nuevo nombre el jueves, pero algunos miembros han denunciado que no se les permitió expresarse ni votar.

Polémica votación

Heather Diehl / Getty El nombre de Trump aparece ahora por encima del de Kennedy en la fachada del edificio.

Trump dijo el jueves en el Despacho Oval que estaba "sorprendido" y "honrado" por la decisión, aunque unos días antes pareció bromear con la posibilidad de un cambio de nombre para el centro durante un evento celebrado en él.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el jueves que la junta "votó por unanimidad" a favor del cambio de nombre por "el incréible trabajo que el presidente Trump ha hecho durante el último año para salvar el edificio".

Sin embargo, la representante Joyce Beatty, demócrata de Ohio y miembro de oficio de la junta, cuestionó la afirmación de Leavitt.

"Mientras intentaba pulsar mi botón para expresar mi preocupación, hacer preguntas y, desde luego, no votar a favor de esto, me silenciaron", dijo Beatty en una publicación en X. "Aun así, al final se dijo que fue un voto unánime".

Otros miembros de la junta también afirmaron que fueron silenciados durante la votación y que habrían votado en contra del cambio de nombre si les hubieran dejado hacerlo.

Varios congresistas han afirmado que la ley que estableció el centro en la década de 1960 estipula que no se le puede cambiar el nombre. También establece que "no se designarán ni instalarán monumentos o placas adicionales de naturaleza conmemorativa en las áreas públicas" del centro.

El senador Andy Kim (demócrata por Nueva Jersey) afirmó en una publicación en redes sociales que las obras en el edificio "deben detenerse, ya que es ilegal realizar cambios al margen del Congreso".

Por su parte, el representante republicano de Missouri, Robert Onder, propuso en julio un proyecto de ley para cambiar el nombre del Centro Kennedy.

Indignación en la familia Kennedy

Getty Images Trump, en un acto en el Centro Keneddy, cuyo control se aseguró en febrero.

Los miembros de la familia Kennedy expresaron su indignación ante el cambio de nombre.

"Resulta incomprensible que este presidente en funciones haya buscado renombrar este gran monumento dedicado al presidente Kennedy", declaró Maria Shriver, sobrina del difunto mandatario. "Es más que descabellado que piense que añadir su nombre delante del del presidente Kennedy sea aceptable".

El nieto de Kennedy, Jack Schlossberg, sugirió que el cambio de nombre fue impulsado por su decisión de postularse para un escaño en la Cámara de Representantes por Nueva York.

Dijo en redes sociales que "Trump está explícitamente motivado a actuar" para frenar su candidatura. "Nuestra campaña representa todo lo que Trump no puede soportar ni derrotar".

