Estrecho de Ormuz: cuál es la verdad en este objetivo estratégico

Hacer una guerra es más que una bravuconada y requiere de mente fría, paciencia, estrategia, estar del lado del tiempo y del espacio, tener objetivos claros, fuerza militar pronta para escenarios cambiantes como el Estrecho de Ormuz y bastante humildad, porque no ganarla, es perderla.

El enorme estratega de la guerra, el prusiano Carl von Clausewitz, uno de los militares más leídos en la historia, siempre ha pensado en un imponderable, al estilo del Estrecho de Ormuz. El enorme estratega de la guerra, el prusiano Carl von Clausewitz, uno de los militares más leídos en la historia, siempre ha pensado en un imponderable, al estilo del Estrecho de Ormuz.

"En cualquier acción concreta, en cualquier medida que emprendamos, siempre podemos elegir entre la solución más audaz y la más cuidadosa", dice el autor del clásico "De la guerra".

En la guerra emprendida por el presidente Trump contra Irán todavía no se clarifica en cuál de esas opciones está su poderío militar. En el caso que ambas opciones sean las que priman en su tablero bélico.

Al momento de escribir este informe, el conflicto en Oriente Medio se extendería aún más en el tiempo y es una realidad que la amenaza del suministro mundial de petróleo es más cercana. Toda clase de conversación sobre la paz es, en estos momentos, una ilusión.

La organización que controla la capital de Yemen y otras zonas del país se ha convertido en nuevo aliado de Irán. La organización que controla la capital de Yemen y otras zonas del país se ha convertido en nuevo aliado de Irán.

Ha sido este grupo que, aunque minoritario, domina áreas estratégicas de Yemen, el que lanzó nuevos ataques contra Arabia Saudita. Es el sello de fuego de su alianza con Irán.

Los analistas internacionales insisten que este grupo tiene como objetivo la destrucción del faraónico oleoducto que conecta el este y el oeste de Arabia Saudita. Y lo van logrando.

La semana pasada quedó fuera de servicio. Por eso los aliados de los iraníes insisten allí. ¿Por qué? Este oleoducto de 1.200 kilómetros se planeó con el fin de evitar el Estrecho de Ormuz, en viejo conflicto.

Operadores del mercado señalaron que una interrupción prolongada del oleoducto saudí podría cortar hasta el 4% del suministro mundial de petróleo. Operadores del mercado señalaron que una interrupción prolongada del oleoducto saudí podría cortar hasta el 4% del suministro mundial de petróleo.

El reporte al día de hoy es que el Estrecho de Ormuz permanece bloqueado, en gran medida. Y los sauditas no han anunciado cuándo podrían reanudarse las operaciones del oleoducto. Malas noticias para el mundo que depende de las acciones de Donald Trump en Medio Oriente.

Trump

El ingreso franco de la facción minoritaria de Yemen ha calentado ese país, con varios movimientos que por ahora intentan sofocar el belicismo profesional de los grupos aliados a Irán.

Con este resurgimiento en Yemen, la guerra plantea un nuevo desafío para el presidente Donald Trump. La confusión es general en esta situación. La agencia Reuters ha declarado que tiene tres fuentes sobre la evolución de esta guerra, una derivación de la otra guerra.

Las tres versiones de Reuters son confusas acerca de lo que hará Estados Unidos en Yemen, un inesperado foco que se ha sumado al conflicto en Medio Oriente. Las tres versiones de Reuters son confusas acerca de lo que hará Estados Unidos en Yemen, un inesperado foco que se ha sumado al conflicto en Medio Oriente.

Arabia Saudita reclama más acción, como blanco directo de estos grupos flamantes en la escalada de violencia.

Los ataques al oleoducto hicieron fracasar una rueda de negociaciones previstas para ayer lunes, con representantes de Irán y de los Estados del Golfo. El plan era abordar en esa mesa negociaciones para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Desde Omán, el escenario del fallido encuentro, informaron del aplazamiento del cónclave. Mientras tanto, la guerra se estira, los precios del petróleo reflejan la incertidumbre y también el suministro irregular. Los precios del petróleo subían este martes (15).

Los analistas políticos todavía buscan explicaciones para la decisión de Trump al declarar una guerra que, entre varias consecuencias, podría dejarlo con un gobierno débil en el Congreso. EFE

Irán

El Estrecho de Ormuz es la ruta de transporte de petróleo más importante del mundo. Casi ha permanecido cerrado desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Las amenazas de Irán han bloqueado la vía marítima.

"La Armada de la Guardia Revolucionaria declara firmemente que el estrecho de Ormuz está cerrado y sigue bajo nuestro control inteligente", afirmó el cuerpo en el comunicado. Fue ayer mediante una información difundida vía Telegram.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que "el petróleo circula por el estrecho de Ormuz".

Ante la duda la única certeza es que el precio del petróleo está en alza, un indicador que refleja la realidad ante la ausencia de otras certezas. Ante la duda la única certeza es que el precio del petróleo está en alza, un indicador que refleja la realidad ante la ausencia de otras certezas.

El clima de confusión se despliega en el campo militar con versiones encontradas entre los bandos en pugna. Hace pocas horas explotó el barco superpetrolero Al-Gaia.

Irán dijo que había chocado contra minas marinas. Los norteamericanos, en cambio, dijeron que había sido atacado por drones iraníes.

Trump no quedó bien parado. Apenas horas antes de este petrolero hundido en su propia red Truth Social, de la que es el mandamás, Trump, afirmó: "el petróleo fluye".

Diferencias en torno a la política petrolera de la OPEP llevaron a los Emiratos Árabes Unidos a decidir su salida de la organización. Foto: Shutterstock

Guerra

Carl von Clausewitz dejó su legado en la teoría militar y política occidental mediante su libro indispensable: "De la guerra" (Vom Kriege).

El texto es considerado como el tratado de estrategia militar más influyente de la historia. El texto es considerado como el tratado de estrategia militar más influyente de la historia.

En uno de sus tramos, el de los "principios generales", el prusiano definió los tres objetivos principales de una guerra.

Vencer y destruir el poder armado del enemigo. Apoderarse de sus recursos materiales y de otras fuentes de fortaleza. Ganarse a la opinión pública.

Nada de esto tiene definición en la guerra entre Estados Unidos e Irán. Por ahora, se aclara. Aunque se recuerda que sería casi un trámite doblegar a los venidos desde el Imperio Persa.

Todos los caminos, en cualquier caso, conducen al a veces estrecho Donald Trump.