Según medios locales, Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán

Medios iraníes afirman que, a pesar del acuerdo alcanzado con Omán, Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz y exige que EE.UU. cumpla las condiciones acordadas.

Irán y Omán anunciarán el lunes un acuerdo para establecer nuevas rutas de navegación en el estrecho de Ormuz, que no supondrá la eventual reapertura del estratégico paso marítimo hasta que Estados Unidos cumpla las condiciones presentadas por Teherán, según reportó la agencia Tasnim, citando a una fuente iraní informada.

La fuente, cercana al equipo negociador iraní, explicó que Teherán y Mascate, tras intensas conversaciones técnicas y diplomáticas, alcanzaron a principios de septiembre un acuerdo sobre las rutas seguras de navegación en Ormuz que será presentado el lunes en una reunión en la capital omaní, a la que asistirán los países ribereños del golfo Pérsico e Irak, informó anoche Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Según el reporte, el acuerdo es exclusivamente entre Irán y Omán y los demás países participarán en la cita para conocer los detalles de las rutas y las condiciones de navegación y "mostrar implícitamente que no se oponen al entendimiento".

Las condiciones de Irán "Este entendimiento en ningún caso significa la apertura del estrecho de Ormuz", resaltó la fuente, que añadió que Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de intermediarios, siete condiciones para permitir la reapertura del estratégico paso marítimo.

La fuente que no dio detalles sobre las condiciones de Irán, dijo que estas demandas han sido aprobadas por las máximas autoridades de la República Islámica y deberán cumplirse antes de que esta levante el bloqueo del estrecho.