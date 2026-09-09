Irán capturó un sofisticado submarino de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

Irán anunció la captura de un submarino no tripulado perteneciente a Estados Unidos en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que se trata de uno de los vehículos submarinos autónomos "más modernos e inteligentes" utilizados por las fuerzas estadounidenses en la región.

Según la versión difundida por Teherán, el aparato fue localizado y recuperado durante una "compleja" operación de inteligencia en la entrada del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo y escenario habitual de fricciones entre ambos países.

El vehículo fue identificado como un Dive-LD , un sumergible autónomo desarrollado por la compañía estadounidense Anduril. Tiene aproximadamente 5,8 metros de largo y un peso cercano a las tres toneladas.

El Dive-LD fue diseñado para realizar misiones de manera autónoma durante largos períodos y puede ser utilizado para tareas como reconocimiento, recopilación de información, mapeo del fondo marino e inspección de infraestructura submarina .

Entre sus principales características se encuentra la posibilidad de permanecer bajo el agua durante varios días y operar a profundidades de hasta 6.000 metros. Irán sostuvo además que la unidad capturada había sido incorporada recientemente a las capacidades estadounidenses.

Desde Estados Unidos, sin embargo, relativizaron la importancia de la pérdida. El Comando Central estadounidense indicó que se trataba de un vehículo de una generación anterior que había sufrido una falla y permanecía sin funcionar antes de ser recuperado. También aseguró que no llevaba sistemas ni información clasificada.

La tensión entre Irán y Estados Unidos vuelve a crecer

El episodio se conoce en medio de una nueva escalada entre Irán y Estados Unidos en la región. En los últimos días volvieron a registrarse ataques contra objetivos militares y embarcaciones, mientras ambos países mantienen una fuerte presencia alrededor del estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria utilizó la captura para destacar sus capacidades de vigilancia. Su portavoz aseguró que incluso los sistemas estadounidenses más avanzados encontrarán dificultades para atravesar los dispositivos de control desplegados por Teherán en la zona.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye un punto estratégico para el tránsito marítimo internacional, especialmente para los cargamentos de petróleo y gas. Por esa razón, cada incidente militar en sus aguas aumenta la preocupación por una escalada que pueda afectar tanto la seguridad regional como el comercio energético mundial.