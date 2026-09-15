Guerra posible: Rusia advierte a Polonia que dejaría de existir en dos días

Un asesor del Kremlin amenaza a Polonia, país de la OTAN, asegurando que "dejaría de existir en dos o tres días" si elige el camino de la guerra.

Un asesor del Kremlin de Rusia ha advertido este martes de que Polonia "dejaría de existir en dos o tres días" en caso de que estalle una guerra entre ambos países, en medio de las acusaciones contra Moscú por un ataque con drones contra un tren en una zona de Ucrania situada cerca de la frontera polaca.

"Si Polonia lanza acciones militares contra Rusia, nuestro país usaría todo su arsenal de fuerzas y recursos y el Estado polaco dejaría de existir en dos o tres días", ha dicho Nikolai Patrushev en una entrevista concedida al portal ruso de noticias AIF, después de que el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, amenazara con que los socios europeos podrían "destruir la mitad de las refinerías rusas más rápido que Ucrania" en caso de "una agresión rusa" contra territorio de la OTAN.

Así, Patrushev ha afirmado que Sikorski "tiene una visión claramente infantil sobre el poderío militar de Rusia al negarse a comprender que, durante la operación militar especial --en referencia a la invasión de Ucrania--, las Fuerzas Armadas rusas no están empleando en absoluto todo su potencial", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Rusia amenaza a Polonia, país de la OTAN. Foto Dpa Rusia y Polonia y un ataque con dron Este cruce de acusaciones llega tras el ataque lanzado el domingo por Rusia en la región ucraniana de Volin, cuando un dron ruso impactó contra un tren que cubría un trayecto entre Kiev y Varsovia, a unos dos kilómetros de la frontera polaca. En el convoy viajaban 206 personas, aunque no se registraron heridos.