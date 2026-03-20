Guerra en Irán, análisis de lo bueno, lo malo, lo regular y otros datos para estar al tanto

La situación en el mundo a partir de la Guerra en Irán produce desconciertos en la geopolítica con efectos inmediatos en la economía global, la inflación en aumento en los mercados emergentes, la amenaza de un desenlace nuclear y noticias que siguen este conflicto muy detrás de los hechos.

Ofrecemos una síntesis sobre esta guerra en curso apelando a la información actualizada y desde una perspectiva que resuma lo que debe saberse alrededor de una situación delicada e intrigante.

A tener en cuenta: una explosión en Teherán es, simultáneamente, un aumento de precios en un mercado de barrio en Latinoamérica. A tener en cuenta: una explosión en Teherán es, simultáneamente, un aumento de precios en un mercado de barrio en Latinoamérica.

Vamos a enumerar las categorías para hacer más accesible la información y el análisis.

Una forma de gobierno más propia del medioevo que del siglo XXI es el mayor éxito de esta guerra, hasta el momento. La Cúpula Militar de esa teocracia en resistencia ha sido diezmada por los ataques de la coalición liderada por EE. UU. e Israel . Los principales jefes de la Guardia Revolucionaria Islámica y del aparato de seguridad iraní están siendo reducidos. Se despeja así la influencia de estos seres apocalípticos con capacidad nuclear.

El Estrecho de Ormuz es la llave maestra para el que triunfe en esta guerra.

Programa Nuclear

Los bombardeos directos a instalaciones críticas han retrasado significativamente (o neutralizado temporalmente) la capacidad de Teherán para alcanzar el umbral de armamento nuclear, un objetivo primordial para la seguridad de Israel.

Coalición Internacional

La crisis en el Estrecho de Ormuz ha forzado a potencias como Reino Unido, Francia y Alemania a colaborar activamente en la protección de las rutas comerciales. El objetivo es garantizar que el suministro energético global no colapse totalmente.

Política en Irán

Los sectores de la oposición a la teocracia iraní y varios de ellos en la diáspora, se fortalecen ante un régimen impotente por la muerte de líderes espirituales y políticos. Es una ventana hacia una posible transición. Muchos hablan de una actualización del sistema teocrático, una opción que contribuye a la modernización del país. Por diferencia cultural, desde Occidente el sistema teocrático es inaceptable. Pero especialmente en Irán esto es un modo de vida.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c3rzr7ldj42o Irán también atacó las bases militares de EE.UU. en el Golfo, como la que alberga la Quinta Flota de EE.UU. en Manama, la capital de Bahréin. Anadolu via Getty Images

Lo malo

Crisis humanitaria

Se estima que la Guerra en Irán hasta este momento ha desplazado a más de 3.2 millones de personas. La población civil iraní se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, con infraestructuras básicas (agua y energía) dañadas por los ataques.

Patrimonio en riesgo

Varios edificios y palacios históricos han sufrido los avatares de la guerra. La UNESCO y otras agencias internacionales han confirmado daños significativos en varios tesoros de la humanidad en Irán.

1. Palacio de Golestán (Teherán). Es el único sitio de la capital inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ataque contra la cercana Plaza Arag afectó gravemente al complejo. Se reporta que el célebre Salón de los Espejos ha sufrido la rotura masiva de sus cristales e intrincados trabajos de espejería. Las puertas de madera tallada (orsi) y las vidrieras históricas volaron por la presión de las explosiones.

2. Isfahán. Joya de la arquitectura safávida ha sido una de las ciudades más afectadas por la cercanía de infraestructuras militares. El Palacio de Chehel Sotoun o el "Palacio de las 40 Columnas", del siglo XVII sufrió daños el 10 de marzo.

3. Mezquita Jameh. Es la más antigua de Irán. Las ondas expansivas han provocado el desprendimiento de sus icónicos azulejos turquesas y han dañado elementos decorativos que datan de hace 12 siglos.

Caos Económico Global

Con el Estrecho de Ormuz en disputa los precios del petróleo y el gas están en franca alza. Daña a las grandes potencias pero está generando una inflación galopante en países en desarrollo. Encarece la canasta básica a nivel mundial. La interconexión global hace que un barril de petróleo en el Golfo Pérsico determine el precio del pan en Buenos Aires o Ciudad de México.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 17 EFE

Lo regular

Aumento de combustibles

En países como Argentina, consultoras como EcoGo estiman que por cada 10% de aumento en la nafta, se suman aproximadamente 0,38 puntos porcentuales a la inflación mensual.

Shock de los Fertilizantes y Alimentos

Irán y la zona de conflicto son pasos clave para el suministro mundial de urea y otros fertilizantes. La situación encarece insumos del agro. Incluso la falta de insumos agrícolas está complicando las siembras (la del trigo, aquí en el Cono Sur).

Presión Cambiaria y el Dólar

En momentos de guerra, los inversores buscan refugio en activos seguros, principalmente el dólar. De detecta devaluación de monedas. El peso chileno, el peso colombiano y el real brasileño han mostrado volatilidad. Una moneda local más débil frente al dólar encarece automáticamente todas las importaciones, inyectando más inflación al sistema.

Lo curioso

Estrategia iraní

Desestabilización regional. La principal arma de Teherán es interrumpir los flujos energéticos globales y lanzar ataques de represalia contra activos de la coalición y países aliados (Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos) mediante drones y misiles.

Giros tácticos y políticos (escenarios)

1. Guerra limitada y escalada controlada (trayectoria actual más probable). El conflicto sigue caracterizándose por ataques estratégicos contra instalaciones nucleares y de misiles, y asesinatos selectivos de líderes. Irán mantiene su bloqueo parcial de Ormuz, causando una perturbación económica significativa, aunque no catastrófica.

2. Escalada regional total ("La Gran Guerra de Oriente Medio"). Fracaso de una de las partes en conflicto para gestionar la escalada. Quizás un ataque certero con drones iraníes cause numerosas bajas en una importante base estadounidense, o un ataque de la coalición destruya un sitio civil de gran importancia sagrada o estratégica. Este escenario presentaría flujos masivos de refugiados que superan los 10 millones. Y el cierre permanente del Estrecho de Ormuz, lo que provoca que los precios del petróleo superen los 200 dólares por barril y sume al mundo en una grave recesión.

3: Colapso del régimen y "victoria". La derrota militar, seguida de colapso económico y descontento interno en Irán. Sería posible por la fragilidad del control de la Guardia Revolucionaria Islámica sobre el poder. La oposición interna y los movimientos de minorías étnicas (kurdos, baluchis) ven en esta debilidad una oportunidad.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c39w9wp7n1eo La disidencia abierta resulta imposible en Irán por los controles de seguridad. Getty Images

Medio Oriente: conclusión

La "Guerra de Irán" de 2026 ya no es un problema localizado.

Actualmente nos encontramos en el Escenario 1 (Limitado/Prolongado), pero siempre estamos a un error de cálculo catastrófico de distancia del Escenario 2 (Escalada Total).

La esperanza de la coalición, la apuesta estratégica definitiva, es que la presión dé lugar al Escenario 3 (Colapso del Régimen).