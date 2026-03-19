Duro golpe de Irán: logra atacar una de las joyas de Estados Unidos

En medio de la guerra que ya lleva casi tres semanas, Irán afirmó haber alcanzado a uno de los aviones de combate más avanzados de Estados Unidos . La Guardia Revolucionaria aseguró este jueves que logró impactar a un caza furtivo F-35 que sobrevolaba el centro del país, en un hecho que, de confirmarse plenamente, marcaría un episodio de enorme peso dentro del conflicto.

Según la versión difundida por medios iraníes y por la propia Guardia Revolucionaria, el ataque ocurrió durante la madrugada, cuando un sistema antiaéreo "moderno" de su fuerza aeroespacial detectó y disparó contra una aeronave estadounidense. Teherán incluso mostró un video infrarrojo en el que asegura que se ve el impacto del misil sobre el avión, aunque no detalló con precisión qué daños sufrió el F-35 ni dónde terminó la nave.

Del lado estadounidense, la confirmación llegó solo de manera parcial. Un vocero del Comando Central de Estados Unidos informó que un F-35 que estaba en una misión de combate sobre Irán debió hacer un aterrizaje de emergencia en una base militar de Medio Oriente. También señaló que el piloto quedó estable y que el incidente sigue bajo investigación. Reuters además informó que un funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, dijo que parecía que la aeronave había sido alcanzada por Irán, aunque la pesquisa seguía en curso .

El dato no es menor. El F-35 Lightning II es uno de los aviones más sofisticados del mundo: está diseñado para reducir su detección por radar, opera con sistemas electrónicos de última generación y tiene un costo que supera los 100 millones de dólares por unidad. Por eso, cualquier daño sobre una aeronave de este tipo representa mucho más que una pérdida material: también impacta en la imagen de superioridad tecnológica que Washington intenta sostener en plena guerra.

La novedad además apareció el mismo día en que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que su país está “ganando decisivamente” y que las defensas aéreas iraníes fueron "aplanadas". En esa misma línea, sostuvo que los objetivos de Washington siguen siendo destruir lanzadores de misiles, debilitar la industria militar iraní, golpear a su marina y evitar que Teherán avance hacia un arma nuclear.

Mientras tanto, la tensión siguió creciendo en distintos frentes. Irán aseguró también haber atacado a la Quinta Flota estadounidense y a objetivos energéticos en Israel, mientras Israel dijo haber golpeado instalaciones clave de la Armada iraní en el mar Caspio. La sucesión de ataques muestra que el conflicto ya no se limita a blancos puntuales y que se expande sobre áreas cada vez más sensibles, tanto militares como estratégicas para la energía.

Aunque todavía faltan certezas sobre el daño real sufrido por el F-35, el episodio ya quedó instalado como uno de los hechos más delicados para Estados Unidos desde que comenzó la ofensiva a fines de febrero. Si la investigación confirma que el caza fue alcanzado por fuego iraní, Teherán habrá conseguido algo que hasta ahora parecía improbable: perforar, aunque sea parcialmente, una de las joyas más protegidas del poder aéreo estadounidense.

La joya de Estados Unidos

Según cifras difundidas por el Pentágono y reportes recientes sobre el programa, un F-35A tiene un costo promedio de unos 82,5 millones de dólares, mientras que otras variantes como el F-35B y el F-35C superan los 100 millones.

A eso se suman gastos de operación y mantenimiento muy elevados: distintas estimaciones oficiales ubican el costo por hora de vuelo en decenas de miles de dólares, además de un programa total que, a lo largo de su vida útil, supera los 2 billones de dólares. Por eso, incluso un daño parcial sobre una de estas aeronaves representa una pérdida sensible en términos militares y económicos.