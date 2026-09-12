Trump asegura que la reunificación de Irlanda sería "algo fantástico" durante una visita a Dublín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que le encantaría ver una Irlanda unida durante una reunión con el Taoiseach (primer ministro irlandés) Micheál Martin, con quien se reunió en Dublín.

Trump se encuentra en la República de Irlanda para una visita de dos días al país y se reunió con la presidenta, Catherine Connolly, quien ha sido crítica con la postura de EE.UU. respecto a la guerra en Gaza.

El mandatario estadounidense afirmó que la unificación de Irlanda se producirá tarde o temprano, y aseguró que Martin era "el hombre adecuado para ponerla en marcha".

Durante su encuentro con el primer ministro irlandés, Trump dijo que una Irlanda unida sería "algo fantástico".

"Ahora bien, obviamente Reino Unido tendría algo que decir al respecto, pero creo que sería algo genial, quiero decir, ¿cómo puede ser malo?", añadió.

Esta no es la primera vez que Trump se refiere al futuro de territorios británicos.

A principios de este mes, el presidente republicano anunció que la postura de EE.UU. sobre las Islas Malvinas/Falklands es "una de muchas" que están siendo revisadas por su administración.

Las islas, ubicadas en el Atlántico sur, son controladas por Londres desde hace más de dos siglos y Washington ha apoyado esa situación. Sin embargo, Argentina las considera parte de su territorio y reclama su devolución.

En los últimos meses, las relaciones entre EE.UU. y Reino Unido se han tensado por las diferencias surgidas en torno a la exigencia de Trump de que Dinamarca ceda el control de Groenlandia a Washington y, sobre todo, por la negativa del gobierno británico a sumarse a la campaña militar que EE.UU. e Israel lanzaron el 28 de febrero pasado contra Irán.

Reuters El presidente Trump con el Taoiseach (primer ministro irlandés) Micheál Martin.

¿Cuál ha sido la reacción de los políticos?

La líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, otrora brazo político del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) saludó los comentarios de Trump sobre la reunificación y destacó que la responsabilidad de poner en marcha el proceso recae en el mandatario irlandés.

"Nuestro camino nacional ahora es la reunificación, que es una transición organizada, planificada y pacífica", declaró McDonald.

Por su parte, el líder del Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés), Gavin Robinson, replicó que Trump "sabe mejor que nadie que las elecciones importan".

"El futuro constitucional de Irlanda del Norte lo decidirá el pueblo de Irlanda del Norte, no los comentarios que se hagan desde Londres, Dublín o Washington", afirmó.

El político recordó que Irlanda del Norte forma parte de Reino Unido porque es la "voluntad democrática establecida de su pueblo" y agregó que confía en que sus compatriotas seguirán optando por esa opción.

"Todo el mundo tiene derecho a una opinión personal, incluso cuando está equivocada", replicó el exdiputado del DUP, Ian Paisley, y amigo cercano de la familia Trump.

Tras acoger con satisfacción sus comentarios, la líder del Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP), Claire Hanna, afirmó que había algo "bastante extraordinario" en que Trump estuviera en Dublín hablando abiertamente sobre la unidad irlandesa.

"Cuando incluso Donald Trump se ha dado cuenta de que la unidad irlandesa ya no es una perspectiva lejana o teórica, eso dice mucho sobre lo mucho que ha cambiado este debate", dijo.

El líder del Partido Unionista del Ulster (UUP), Jon Burrows, afirmó que, si bien EE.UU. es un "aliado importante", el futuro de Irlanda del Norte lo decidirá su pueblo.

"Ese es el principio del consentimiento, ahora consagrado en la ley a través del Acuerdo de Belfast", apuntó.

Jim Allister, líder de la Voz Unionista Tradicional (TUV, por sus siglas en inglés), afirmó que "Irlanda del Norte no es un peón en el distanciamiento de Trump con Reino Unido".

"Nuestro futuro constitucional no depende de él ni de ningún otro dignatario extranjero", añadió.

PA Media Trump viajó en el nuevo Air Force One que le regaló Qatar.

Tras la independencia de Irlanda del Reino Unido en 1922, seis condados del norte de la isla, cuya población era mayoritariamente protestante, se mantuvieron bajo control de Londres.

No obstante, la división abrió las puertas a violentos enfrentamientos sectarios entre católicos y protestantes. Los católicos nacionalistas buscaban la reunificación con el gobierno de Dublín, mientras que los unionistas protestantes deseaban seguir vinculados a Londres.

La violencia sectaria concluyó con los llamados Acuerdos de Viernes Santo de 1998, los cuales establecen cláusulas de convivencia y reparto del poder y prevén que cualquier reunificación debe ser pactada.

Una visita complicada

Más tarde, durante un evento en la residencia del embajador de EE.UU. en Irlanda, Trump afirmó que "no existe una buena respuesta" a la pregunta sobre una Irlanda unificada.

Al recordarle el momento, comentó: "Vaya, qué buena pregunta. Tengo una buena respuesta, creo. Mañana lo leeremos en la prensa", insistió.

Trump también afirmó que la relación de su país con Irlanda es "más fuerte que nunca".

"Tenemos una gran relación con Irlanda. Nunca ha sido tan buena como ahora. A los dos países les va muy bien juntos", dijo durante su reunión con el Taoiseach.

El mandatario aseveró que habló con Martin de varios temas, incluido el comercio.

Reuters Donald Trump se reúne con la presidenta irlandesa Catherine Connolly.

La presidenta Connolly, quien ha sido muy crítica con EE.UU. por su actuación en la Franja de Gaza, aseguró que dijo al presidente estadounidense que "la normalización de la guerra y el genocidio nunca puede aceptarse".

Los dos jefes de Estado se reunieron a primera hora de la mañana del sábado.

Connolly se enfrentó a la presión de los partidos de izquierda que la apoyaron en las elecciones presidenciales de 2025 para que planteara el tema de Gaza a Trump.

"Como país que ha sufrido hambruna, colonización y la violencia del conflicto norirlandés, pero también consciente de la importancia del largo y arduo camino hacia la paz, hice hincapié en la perspectiva única que el pueblo irlandés puede aportar a la resolución de conflictos", declaró en un comunicado emitido tras la reunión.

Las autoridades irlandesas llevan meses planificando la visita de Trump en lo que constituye una de las mayores operaciones de seguridad de la historia del Estado.

El viernes por la noche, Trump abordó el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland —cerca de Washington D. C., la capital de Estados Unidos—, y partió hacia Irlanda.

Visitó la República en 2019, cuando pasó un tiempo en su campo de golf, así como en 2023.

BBC Angela Jennings y Margot Feely en la protesta en Dublín.

La visita del mandatario estadounidense ha provocado una ola de protestas.

Decenas de personas se reunieron en el Jardín del Recuerdo, a las afueras de la calle O'Connell de Dublín, con música para expresar su descontento con la presencia del mandatario.

El tema común de los carteles y cánticos fue la participación de EE.UU. en el conflicto en Gaza.

Irlanda es uno de los países más propalestinos de la UE, y muchos de los asistentes a la protesta buscaban enviar un mensaje.

Angela Jennings y Margot Feely, dos manifestantes, afirmaron que la actitud del presidente estadounidense hacia Oriente Medio era "reprochable".

"Está provocando el caos en todo el mundo, hay una guerra innecesaria en Irán y está afectando al mundo entero", dijo Feely.

"Vete a casa, no te queremos aquí", declaró Jennings.

*con información de Gabija Gataveckaite, Mark Simpson, Jessica Lawrence y Niall McCracken

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC