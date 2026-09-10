Trump prometió US$5.000 para cada adulto si los republicanos ganan las elecciones

Donald Trump cerró este miércoles la primera jornada de una inédita convención republicana organizada antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos con un anuncio inesperado: prometió entregar un “dividendo” de US$5.000 a cada ciudadano adulto si su partido logra mantener el control del Congreso en los comicios de noviembre.

“ Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares ”, afirmó Trump durante su discurso. El presidente aseguró que la iniciativa se llamaría “Dividendo Trump” , aunque no explicó cómo se financiaría ni de qué manera se realizarían los pagos.

De acuerdo con los datos de la Oficina del Censo mencionados en el discurso, en Estados Unidos hay aproximadamente 240 millones de ciudadanos adultos . Si cada uno recibiera US$5.000, el costo total rondaría los US$1,2 billones , una erogación de enorme magnitud para las cuentas públicas.

Trump no presentó detalles sobre el mecanismo de financiamiento. Solamente sostuvo que el dinero podría distribuirse gracias a lo que definió como el “tremendo éxito económico” de la nación . Además, aclaró que el beneficio estaría destinado exclusivamente a ciudadanos estadounidenses y que el dinero debería gastarse dentro de Estados Unidos.

Aunque el presidente no será candidato en las elecciones legislativas, buscó convertir los comicios en una elección centrada en su figura: " Les pido que imaginen que soy yo quien está en la boleta, una vez más".

Trump y un insólito pedido a sus votates: "Imaginen que estoy yo en la boleta" Getty Images

La estrategia apunta a movilizar a las bases republicanas y atraer a los votantes independientes, en un escenario electoral que aparece complicado para el oficialismo. Las encuestas citadas durante la convención muestran que los republicanos podrían perder tanto la Cámara de Representantes como el Senado.

JD Vance salió a defender la propuesta

Después del anuncio, el vicepresidente JD Vance intentó despejar las críticas que podían surgir alrededor de la iniciativa y negó que se tratara de una compra de votos: "Lo que el presidente afirma es que, si los republicanos se mantienen en el poder, los estadounidenses se beneficiarán de la increíble riqueza generada”, sostuvo Vance.

La explicación buscó presentar el pago como una distribución de los beneficios económicos generados durante la gestión y no como una transferencia vinculada directamente al resultado electoral.

Dudas dentro del Partido Republicano

La propuesta también despertó escepticismo dentro del propio Partido Republicano. Un dirigente que prefirió mantener su identidad en reserva la calificó como “un intento desesperado de cambiar el ambiente político”, según reportó Político.

El representante republicano Chip Roy, de Texas, también cuestionó la iniciativa y puso el foco en su financiamiento: "Me gustaría saber cómo planearían pagar ... más de 1 billón de dólares”.

La dimensión del gasto genera además una contradicción con uno de los principios históricos del Partido Republicano: la reducción del gasto público.

Una convención inédita antes de las elecciones legislativas

Trump fue el principal orador de la primera jornada de una convención que no tiene precedentes en la política estadounidense.

Tradicionalmente, las convenciones partidarias se realizan antes de las elecciones presidenciales para proclamar al candidato y aprobar la plataforma del partido. En este caso, Trump decidió organizar el encuentro en Dallas, Texas, pese a que no compite en los comicios.

El objetivo fue trasladar el clima de campaña a las elecciones de noviembre y energizar a los votantes republicanos ante un escenario que las encuestas presentan como adverso.