Buscan desclasificar nuevos archivos de Jeffrey Epstein: quieren eliminar las tachaduras de los documentos

Los congresistas estadounidenses Ro Khanna y Thomas Massie anunciaron que lograron reunir el respaldo de 218 legisladores , la cantidad necesaria para intentar forzar una nueva votación en la Cámara de Representantes sobre la desclasificación de archivos vinculados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Khanna, demócrata, y Massie, republicano, ya habían promovido el primer proyecto de ley de transparencia relacionado con el caso. Ahora buscan avanzar con una segunda iniciativa que a mplíe la cantidad de documentos que deben hacerse públicos.

Aunque los legisladores aseguraron haber conseguido las firmas necesarias, la Cámara de Representantes se encuentra en un receso que se extenderá durante más de siete semanas debido a las elecciones de medio mandato previstas para el 3 de noviembre .

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson , adelantó el inicio del receso. De esta manera, la votación sobre los archivos de Epstein no podrá realizarse hasta que los congresistas retomen su actividad.

La Cámara volverá a sesionar el 9 de noviembre , momento en el que podrá retomarse el pedido para publicar más documentos relacionados con el caso.

Jeffrey Epstein en una foto de 2004. El 3 de noviembre podría haber novedades sobre su caso

¿Qué dijeron Khanna y Massie?

Khanna confirmó el avance a través de sus redes sociales y sostuvo que ambos legisladores volvieron a desafiar el funcionamiento habitual del Congreso para impulsar la iniciativa. El representante de California también afirmó que continuarán con el reclamo hasta que los responsables de los abusos vinculados con Epstein rindan cuentas y se haga justicia.

Massie, por su parte, destacó el respaldo de los republicanos Brian Fitzpatrick, Ralph Norman y Nancy Mace al pedido de publicación de nuevos archivos.

¿Qué propone el proyecto Epstein II?

Khanna y Massie presentaron en julio el proyecto denominado Epstein Files Transparency Act II, que busca ampliar la legislación aprobada el año anterior. La iniciativa contempla, entre otras cuestiones, que los fiscales y las víctimas puedan demandar al fiscal general de Estados Unidos ante presuntas retenciones ilegales, censura o falta de presentación de documentos relacionados con el caso.

¿Qué archivos de Epstein ya fueron publicados?

Después de que el Congreso aprobara la legislación anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en enero millones de páginas relacionadas con Epstein.

La documentación permitió conocer nueva información que hasta entonces había permanecido oculta. Sin embargo, legisladores y víctimas sostienen que todavía existen documentos que no fueron difundidos.

Además, cuestionaron que una parte de los archivos publicados contuviera numerosas tachaduras, al punto de que algunos documentos resultaran prácticamente imposibles de comprender.