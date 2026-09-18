Así es el campamento para migrantes en Ceuta donde hubo estampidas: instalaciones precarias y sin terminar

La inauguración de un centro de acogida para 1.700 personas desató una corrida masiva. En el interior, la precariedad de las carpas, la falta de agua corriente y la ausencia de sanitarios terminados provocaron momentos de extrema tensión ante una policía desbordada.

La apertura de un nuevo campamento de acogida en el enclave español de Ceuta desató una masiva corrida entre miles de migrantes que buscaban salir de las playas. Sin embargo, las instalaciones, finalizadas a contrarreloj y con una oferta de apenas 1.700 plazas, presentan serios problemas de infraestructura y profundas diferencias entre sus sectores.

Este centro cuenta con dos espacios: el de Levante y el de Poniente. Según relatan medios locales, sus instalaciones son bastante diferentes entre sí, pero se parecen en una cosa: la precariedad de sus instalaciones.

¿Qué condiciones se registran en el campamento de Levante? Este sector alberga a 1.080 personas en amplias carpas de 90 metros de largo por 10 de ancho con literas. Sus primeras horas estuvieron marcadas por la precariedad y los incidentes debido a:

Falta de terminaciones: Los baños no estaban instalados al momento de la llegada, lo que generó que muchos hicieran sus necesidades en las inmediaciones y que se registraran orines dentro de las carpas. El suministro de agua corriente llegó horas más tarde.

Los baños no estaban instalados al momento de la llegada, lo que generó que muchos hicieran sus necesidades en las inmediaciones y que se registraran orines dentro de las carpas. El suministro de agua corriente llegó horas más tarde. Problemas climáticos: El intenso calor en el interior llevó a que muchos pasaran gran parte del día afuera.

El intenso calor en el interior llevó a que muchos pasaran gran parte del día afuera. Comedor inconcluso: La carpa destinada a la alimentación (de 50 por 20 metros) tampoco se encontraba finalizada. La Sexta ¿Cómo es la situación en el campamento de Poniente? Con mejores condiciones generales, este espacio acoge a 620 personas distribuidas en unas 40 carpas de 36 metros cuadrados y 10 de 42 metros cuadrados.