Crisis, avalancha y caos en Ceuta: las impactantes imágenes del traslado de migrantes a un nuevo centro

Unas 4.000 personas permanecían en las playas de Ceuta y tras los traslados al nuevo centro, más de 2.000 quedaron afuera.

Más de 2.000 migrantes quedaron sin lugar este viernes durante un operativo para trasladar a las personas que permanecían en las playas de Ceuta hacia un nuevo campamento temporal instalado en el puerto. Las 1.700 plazas disponibles se completaron en pocas horas y el procedimiento estuvo marcado por corridas, aglomeraciones y momentos de tensión.

El operativo comenzó a las 7 de la mañana, hora local, con 150 efectivos de la Policía española. El objetivo era trasladar a parte de los migrantes que permanecían en condiciones precarias después de haber ingresado semanas atrás al enclave español desde Marruecos. Según estimaciones del diario El País citadas en el material, unas 4.000 personas todavía se encontraban en el lugar antes del traslado. El nuevo emplazamiento, ubicado en el Muelle del Poniente, cuenta con capacidad para 1.700.

Mirá el video de la avalancha de migrantes en Ceuta La diferencia entre la cantidad de personas y las plazas disponibles provocó caóticas aglomeraciones entre quienes buscaban acceder al centro. La Policía intervino para contener una estampida inicial, con palos de goma y disparos al aire, desatando la crisis en la zona. Parte de quienes quedaron afuera regresaron a los campamentos instalados en las playas de El Trampolín y Benítez, ubicadas a menos de un kilómetro del nuevo alojamiento.

Una crisis migratoria que comenzó a fines de julio La situación en Ceuta se remonta a finales de julio, cuando decenas de miles de migrantes ingresaron desde Marruecos por tierra y mar. El enclave español está ubicado en el norte de África, tiene una superficie de 18,5 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 80.000 habitantes.

De acuerdo con la información disponible, la entrada masiva alcanzó a unas 70.000 personas. La mayoría regresó posteriormente a Marruecos, pero varios miles permanecieron en Ceuta. Las autoridades locales calculan que unas 13.000 personas continuaron en el territorio, aunque el gobierno central maneja una cifra significativamente menor.