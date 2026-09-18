"¿Quiero aniquilarlos o no?": Donald Trump dice no saber qué hará con Irán

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , se acerca a un momento decisivo en la guerra con Irán y aún no sabe si reanudar o no los ataques masivos para intentar poner fin a la guerra o acabar con el régimen de los ayatolás, según declaró al medio Axios.

"Tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos (al régimen iraní) o no?. Es una decisión importante. Conmigo, cualquier cosa puede pasar ", señaló en una entrevista con el medio estadounidense.

Aunque Trump ha hecho amenazas similares anteriormente, sus comentarios se producen antes de una reunión prevista para el martes con líderes de seis países del Golfo —Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Kuwait y Omán— en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La reunión podría definir la siguiente fase de la guerra, ya que si Trump desea reanudar las operaciones de combate a gran escala, necesitaría el respaldo de sus aliados regionales, subraya Axios.

Donald Trump ha afirmado en varias ocasiones que la guerra terminará pronto. Pero algunos funcionarios estadounidenses advierten de que el conflicto se ha estancado en una situación insostenible —ni de guerra ni de paz— y creen que Trump podría retomar operaciones de combate importantes tras las elecciones de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre, si para entonces no se ha alcanzado un acuerdo.

En sus declaraciones a Axios, Trump dejó claro que quiere aprovechar la reunión en la ONU para conocer de primera mano la opinión de sus aliados regionales sobre los próximos pasos del conflicto.

"Quiero saber en qué punto se encuentran y cómo están. Los hemos protegido mucho", expresó el mandatario, quien no quiso precisar si decidirá tomar una decisión antes o después de las elecciones de mitad de mandato.

Donald Trump volverá a la ONU buscando apoyo para su guerra con Irán.

Bajo perfil

A principios de agosto, Trump pospuso la reanudación de operaciones de combate a gran escala después de que Arabia Saudí y Catar expresaran su temor a que Irán bombardeara instalaciones petroleras y de gas en la zona en represalia.

Desde entonces, Trump ha adoptado un enfoque de bajo perfil: suspendió las negociaciones con Irán, lanzó una nueva campaña de sanciones económicas, mantuvo el bloqueo naval a los puertos iraníes y centró la actividad militar estadounidense en reabrir el estrecho de Ormuz y aumentar el flujo de petróleo hacia el mercado energético mundial.

Según Axios, las fuerzas armadas de EE.UU. han incrementado considerablemente el tránsito de petroleros y buques de gas a través del estrecho. Sin embargo, sigue por debajo de los niveles previos a la guerra y los precios del petróleo se mantienen elevados.

Irán busca un acuerdo, según Trump

Los funcionarios estadounidenses consultados por Axios señalan que Trump debe decidir pronto los próximos pasos, en parte porque el Ejército de EE.UU. no puede mantener su actual postura de espera por mucho más tiempo. "En algún momento, hay que decidir cuál es el objetivo final", comentó uno de los funcionarios al medio.

Trump, por su parte, declaró a Axios sentirse muy satisfecho de que el bloqueo naval haya impedido a Irán exportar su petróleo. "Ni un solo barco ha llegado a Irán desde que empezamos. Lo intentaron y los volamos por los aires", afirmó.

También añadió que Irán mantiene contacto directo con Estados Unidos y aseguró que los iraníes siguen interesados en alcanzar un acuerdo.

Axios también le preguntó sobre si piensa reunirse la próxima semana en Nueva York con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Trump respondió: "Es posible". Efe