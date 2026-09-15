Apedrearon a una periodista en Ceuta durante una cobertura en vivo: el dramático video

Un momento de fuerte tensión se vivió durante una cobertura del programa español “En boca de todos” en Ceuta , cuando una reportera fue alcanzada por una agresión con piedras mientras realizaba una transmisión en vivo . La situación obligó al conductor del ciclo a pedir que el equipo abandonara el lugar ante el riesgo para su seguridad.

El episodio ocurrió mientras el programa mostraba la situación en la ciudad autónoma y un influencer local relataba frente a las cámaras lo que, según su testimonio, ocurre habitualmente en la zona. “ Esta es la realidad de Ceuta. Esto es lo que tenemos, vivimos en inseguridad ”, afirmó durante la transmisión. Detrás de él se observa a un grupo de personas con los rostros cubiertos que comienza a gritar frente a la cámara.

La situación fue escalando mientras el equipo del programa intentaba continuar con la cobertura. La reportera trató de calmar a quienes se encontraban detrás de ella, pero no consiguió controlar la situación.

En medio de los gritos, una piedra cayó cerca de la periodista, lo que generó una reacción inmediata desde el estudio. Ante el riesgo de que la agresión continuara, el conductor pidió al equipo que se retirara del lugar: "Por vuestra seguridad, iros de ahí”.

El conductor también expresó su indignación por lo ocurrido y cuestionó que un equipo periodístico tuviera que abandonar una zona después de recibir agresiones mientras realizaba su trabajo : "Nos tiran piedras en nuestro país y no voy a permitir eso”.

Fuerte agresión a un medio periodístico en Ceuta

Una cobertura marcada por la tensión en Ceuta

“En boca de todos” viene realizando durante las últimas semanas una cobertura especial de la situación migratoria y de seguridad en Ceuta. El programa ha emitido testimonios de vecinos que aseguran haber modificado sus rutinas por temor y también ha mostrado distintos episodios de tensión registrados en la ciudad.

La cobertura también estuvo marcada anteriormente por incidentes con periodistas. El propio programa informó días atrás sobre agresiones sufridas por integrantes de distintos medios durante manifestaciones vinculadas con la situación de Ceuta. El nuevo episodio volvió a poner el foco sobre las condiciones en las que los periodistas realizan su trabajo en medio de un escenario de creciente tensión social.

La agresión con piedras obligó finalmente a interrumpir la cobertura y retirar al equipo del lugar para preservar la seguridad de la reportera y del resto de los integrantes del programa.