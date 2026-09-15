Estados Unidos admitió que tiene armas en el espacio y crece la tensión con Rusia y China

Estados Unidos reconoció públicamente que mantiene armas de control espacial desplegadas en órbita , en una confirmación inédita que generó preocupación entre sus principales rivales y reavivó el debate sobre la creciente presencia militar de las grandes potencias fuera de la Tierra.

La confirmación estuvo a cargo del secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, quien señaló que la Fuerza Espacial estadounidense cuenta con capacidades destinadas a responder ante eventuales acciones hostiles de otros países . El anuncio no precisó qué armas fueron desplegadas ni cuántas se encuentran actualmente en órbita.

Según explicó la Fuerza Espacial estadounidense, el concepto de control espacial incluye distintas capacidades destinadas a disputar y controlar el dominio espacial. Entre los medios no cinéticos se encuentran, por ejemplo, tecnologías capaces de interferir las comunicaciones o los enlaces de datos de otros satélites y sistemas que pueden utilizar láseres para afectar sus capacidades.

El comunicado estadounidense también hizo referencia a medios cinéticos, aunque no brindó detalles sobre qué sistemas concretos fueron desplegados. Para Washington, Rusia y China representan las principales amenazas potenciales en el ámbito espacial. Estados Unidos sostiene que ambos países desarrollan capacidades destinadas no solamente a operar en el espacio, sino también a afectar sistemas espaciales de otras potencias.

El anuncio generó una rápida reacción de China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país advirtió sobre los riesgos de convertir el espacio exterior en un campo de batalla y cuestionó la expansión de las capacidades militares estadounidenses. El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, instó a Washington a dejar de ampliar sus capacidades militares y de prepararse para una eventual guerra en el espacio.

Rusia también reclamó que el espacio permanezca libre de armas. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que existe un consenso internacional para continuar trabajando en favor de la completa desmilitarización del espacio.

Rusia salió al cruce de Estados Unidos luego de la revelación de Washington

Las reacciones de Moscú y Pekín se producen en un contexto de creciente competencia entre las principales potencias por desarrollar capacidades que permitan proteger sus propios satélites y, al mismo tiempo, afectar los sistemas espaciales de sus adversarios.

¿Por qué es importante el anuncio de Estados Unidos?

El reconocimiento de Washington no necesariamente implica que las armas espaciales sean una novedad. Analistas citados en el marco de la revelación señalaron que la existencia de este tipo de capacidades estadounidenses era desde hace tiempo un secreto a voces. Lo novedoso es que Estados Unidos haya confirmado públicamente que mantiene armas de control espacial desplegadas en órbita.

El anuncio puede profundizar la competencia entre las grandes potencias en un área considerada estratégica para las operaciones militares modernas. Los satélites son fundamentales para las comunicaciones, la vigilancia y la navegación, por lo que su protección y la capacidad de afectar los sistemas de un adversario se volvieron elementos centrales de la planificación militar.

¿Qué dice el tratado sobre las armas en el espacio?

El principal marco internacional sobre la actividad militar en el espacio es el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, firmado en 1967. El acuerdo prohíbe colocar en órbita armas de destrucción masiva y armas nucleares. Sin embargo, no establece una prohibición general sobre todas las armas convencionales o sistemas capaces de afectar satélites.

Ese límite genera un vacío regulatorio que permite que las potencias desarrollen determinadas capacidades militares espaciales sin necesariamente violar las disposiciones del tratado. La experta en derecho espacial Laetitia Cesari señaló que esta situación podría volver a ocupar un lugar central en las discusiones internacionales sobre desarme. El tema podría ser tratado en la próxima reunión de Naciones Unidas prevista para noviembre.

Una nueva carrera armamentística

Durante décadas, el principal temor relacionado con la militarización del espacio estuvo vinculado con la posibilidad de colocar armas nucleares en órbita. Con el avance tecnológico, la competencia se trasladó también hacia sistemas destinados a interferir, inutilizar o atacar satélites sin necesidad de utilizar armas de destrucción masiva.

Rusia, Estados Unidos, China e India han desarrollado o explorado diferentes capacidades contraespaciales. El reconocimiento estadounidense agrega ahora un nuevo elemento a esa competencia y aumenta la presión para establecer reglas internacionales que definan qué actividades militares pueden realizarse en el espacio.

Para los analistas, el principal riesgo es que el desarrollo de estas capacidades derive en una carrera armamentística espacial en la que cada potencia busque ampliar sus sistemas de defensa y ataque para evitar quedar en desventaja frente a sus rivales.