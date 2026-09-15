Estados Unidos pone millones para construir una megafábrica clave para la OTAN en el norte de Europa

Estados Unidos aportará 20 millones de dólares para impulsar la construcción de una nueva fábrica de TNT en Finlandia, un proyecto considerado estratégico para aumentar la producción europea de explosivos en medio del fuerte crecimiento de la demanda provocado por la guerra en Ucrania.

La planta comenzó a construirse oficialmente este martes en la ciudad de Pori, sobre la costa oeste de Finlandia, y estará operada por Forcit Oy , una compañía finlandesa especializada en explosivos para uso civil y militar que funciona desde 1893.

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, explicó que la fábrica fue proyectada para cubrir necesidades consideradas críticas tanto para su país como para la OTAN . Además, destacó que el financiamiento de Estados Unidos refleja el nivel de cooperación militar alcanzado entre ambos países.

Finlandia ingresó formalmente a la OTAN en 2023 y desde entonces profundizó sus inversiones en defensa . Según el gobierno finlandés, también existen conversaciones con otros países de la alianza para que participen del proyecto ante la necesidad de ampliar rápidamente la capacidad de fabricación de municiones en Europa.

El objetivo de la nueva instalación será producir TNT, o trinitrotolueno , uno de los explosivos más utilizados para fabricar proyectiles de artillería, bombas y granadas. Su uso extendido se explica por su costo relativamente bajo, su facilidad para ser fundido y colocado dentro de municiones y su estabilidad durante la manipulación.

La inversión de Estados Unidos busca reforzar la capacidad industrial de Finlandia y de la OTAN para producir municiones.

La inversión de Estados Unidos se suma así a los esfuerzos que realizan varios miembros de la OTAN para reforzar su industria militar después de años de reducción de capacidades productivas y frente al enorme consumo de municiones generado por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La planta también permitirá sostener la ayuda a Ucrania

El Ministerio de Defensa finlandés indicó que la producción estará destinada principalmente a cubrir las necesidades de Finlandia y de los países integrantes de la alianza militar. Sin embargo, la ampliación de la capacidad también permitirá mantener a largo plazo el suministro de armamento destinado a Ucrania.

La nueva fábrica de Pori se convierte así en una pieza más dentro del proceso de expansión de la industria de defensa europea, mientras la OTAN busca garantizar reservas suficientes de municiones y reducir los problemas de abastecimiento que quedaron expuestos durante los últimos años.