Boca se juega la clasificación ante San Pablo en el Morumbí por un lugar en semifinales: hora y TV

Tras el triunfo 1-0 en la Bombonera, Boca va con ventaja a Brasil y buscará meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana.

Con Paredes como bandera, Boca va por el pase a semis de la Sudamericana.

Boca Juniors visitará este martes al San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Morumbí, contará el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González, y se podrá ver a través de DSports.

Boca define la serie de cuartos en el Morumbí y va con ventaja Boca llega a este encuentro luego del valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida que se disputó en la Bombonera, donde se impuso gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.

}De esta manera, el equipo de la Ribera dio un gran paso en la búsqueda de su primera clasificación a las semifinales de esta competencia desde la edición de 2014.

Miguel Merentiel marcó el 1-0 de un partido muy cerrado para Boca, que ahora buscará la clasificación en el mítico Estadio Morumbí de San Pablo. Fotobaires En lo que respecta al campeonato local, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena golearon 3-1 con un equipo alternativo a Central Córdoba de Santiago del Estero y se metieron en la pelea en la tabla anual, que a fin de año le entrega el título de Campeón de Liga a aquel equipo que finalice primero.