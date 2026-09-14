Sa cayó el pase de Galarza y Boca no sumará ningún refuerzo por la lesión de Aranda: el motivo

A horas de que finalice la prórroga especial, finalmente Boca se bajó de las negociaciones por Matías Galarza al no poder llegar a un acuerdo con Talleres.

Tras la durísima lesión de Tomás Aranda, Boca Juniors se puso a buscar un reemplazante y Matías Galarza fue el apuntado. Desde Brandsen 805 lograron llegar rápidamente a un acuerdo con el jugador y procedieron a abrir negociaciones a contrarreloj con Talleres de Córdoba, con el cierre de la ventana especial para incorporar fijado este lunes 14 de septiembre.

La primera oferta del cuadro de la Ribera era de 4 millones de dólares por el 80% del pase del volante de 24 años, pero la T, que posee el 60% de su ficha (el 40% restante pertenece al Genk de Bélgica) la rechazó ya que pretendía venderlo por 6 millones de dólares, el valor de su cláusula de rescisión.

El motivo por el que Boca no llegó a un acuerdo con Talleres por Matías Galarza Matías Galarza seguirá siendo jugador de Talleres. @CATalleresdecba Si bien las conversaciones continuaban abiertas y había señales de que el fichaje finalmente podría concretarse, a horas de que cierre la ventana, la operación finalmente terminó cayéndose debido a una exigencia del elenco cordobés, que quiso incluir la cancelación de la deuda que tiene con el Xeneize por Cristian Pavón.

En 2018, Boca le había adelantado a Talleres unos US$ 2.5000.000 en concepto de plusvalía por derechos formativos por una potencial futura venta de Kichán (que se había formado en el cuadro auriazul). Pero la misma nunca se produjo, el futbolista se fue libre en 2022 y la plata terminó quedando en Códroba.