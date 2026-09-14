Atento, Boca: cuestionado, el DT de San Pablo explicó por qué puso suplentes en el clásico con Palmeiras

Pese a la derrota, Dorival Júnior defendió la decisión de guardar a 10 titulares en San Pablo y utilizó a Boca como argumento. La revancha será este martes en el Morumbí.

Dorival Júnior guardó titulares para la revancha ante Boca, pero el costo fue altísimo: San Pablo perdió el clásico.

San Pablo copió la fórmula de Boca y decidió preservar a 10 titulares para la revancha en el Morumbí por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ¿El detalle? Lo hizo ni más ni menos que ante Palmeiras: fue derrota 0-2 en el clásico paulista y eso provocó una lluvia de críticas contraDorival Júnior.

“Me responsabilizo por la situación. Fue una decisión que tomamos hablando con todos, pero la responsabilidad es del entrenador”, asumió en conferencia después del golpazo en el Allianz Parque. Sin embargo, lejos de mostrarse arrepentido por su polémica decisión, el DT brasileño defendió la estrategia y trazó un paralelismo con el Xeneize.

Dorival Júnior, contundente tras perder el clásico paulista con un equipo alternativo “Pueden tener la certeza de que fue la decisión adecuada”, sostuvo en primer término. Y el argumento de Dorival fue concreto: “Tenemos la posibilidad de llegar a una semifinal el martes, contra un rival difícil que justamente no jugó para prepararse, como ocurrió en la ida. Ayer jugaron por el campeonato argentino sin ninguno de los jugadores convocados”.

San Pablo, con un equipo alternativo, perdió el clásico con Palmeiras antes de enfrentar a Boca. Foto: @Palmeiras Mientras San Pablo presentó una formación alternativa contra Palmeiras, Rodolfo Arruabarrena hizo lo propio con Boca frente a Central Córdoba. El Xeneize, en ese caso, consiguió un triunfo, pero la idea fue exactamente la misma: cuidar piernas y llegar entero al partido que puede cambiar el semestre.

Dorival, además, explicó que había un motivo extra para tomar esa determinación. El desgaste del encuentro de ida en la Bombonera. “Nuestro equipo corrió muchísimo en la Bombonera. No tengo dudas de que tendremos un partido muy disputado el martes y tenía la obligación de intentar tener el mejor equipo posible”.