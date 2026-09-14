Así está la tabla de Promedios para 2027: un grande en la parte baja y 3 campeones en Primera que pelearán por no descender

La próxima temporada del fútbol argentino proyecta un escenario complejo para clubes históricos que iniciarían el año con calculadora en mano. Los detalles.

La lucha por no descender en 2027 puede tener a varios históricos de Primera peleando en la tabla de Promedios.

El Torneo Clausura todavía está en marcha, pero la pelea por no descender en 2027 ya empieza a tomar forma. Y, si hoy terminara el campeonato de Primera División, habría varios clubes importantes que arrancarían el próximo año con motivos para preocuparse y mucho.

Para proyectar cómo quedaría la tabla de Promedios, se tomaron los puntos con los que comenzarán la temporada 2027 los equipos que ya tienen dos campeonatos jugados. En el caso de Gimnasia de Mendoza, que tendrá solamente la temporada actual para promediar, se utilizó el coeficiente de 1,400. Además, se excluyó a Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi, los dos equipos que hoy están perdiendo la categoría y cuentan con escasas chances de salvarse.

Racing no levanta cabeza y empieza a mirar de reojo la tabla de Promedios Con ese escenario, y a la espera de sumar a los dos ascendidos, Racing arrancaría en el puesto 16 con 79 puntos, a 19 de la zona roja. Por encima suyo aparecen Gimnasia de Mendoza (1,400), Gimnasia de La Plata (80), Barracas Central (80), Tigre (81) y Huracán (82), entre otros.

Racing se complica en los Promedios 2027 por su catastrófico Clausura: perdió 6 de sus últimos 7 partidos. Pero la parte baja también tiene nombres otros nombres de peso. Platense, Banfield -tiene un partido menos- y Newell’s, tres equipos que saben lo que es ser campeones del fútbol argentino, quedarían entre los más comprometidos. El Calamar y el Taladro arrancarían con 60 puntos, mientras que la Lepra tendría 61.

Los dos equipos que suban desde la Primera Nacional completarán la tabla. Por eso, la distancia de Racing con respecto al descenso podría modificarse cuando se conozcan los nuevos integrantes de la categoría. Mientras tanto, los Promedios ya empiezan a marcar quiénes tendrán que hacer cuentas desde el primer día de 2027.