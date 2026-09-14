Joven mendocina representará a Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud

María Eiras Terranova, mendocina de 15 años, se impuso en su prueba de salto con vallas a 1,30 metros y quedó elegida como única representante olímpica de Argentina en esa especialidad para los Juegos Olímpicos para la Juventud.

Este fin de semana, durante tres jornadas, se realizó en el club Alemán de equitación en Bs As, la prueba selectiva Jóvenes Promesas, donde quedarían elegidos quienes representarán al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y también para el campeonato sudamericano a realizarse en Chile.

La joven amazona mendocina de 15 años, María Eiras Terranova, se impuso en su prueba de salto con vallas a 1,30 metros y quedó elegida como única representante olímpica de Argentina en esa especialidad, para los Juegos Olímpicos para la Juventud, a llevarse a cabo en la ciudad de Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre del corriente año.

Aparte de la alegría personal de María y su entorno familiar, de sus entrenadores y amistades, el logro es significativo para el deporte de Mendoza. Una joven, que vive, se educa y entrena diariamente en la provincia, en el club hípico Los Cerros, es la única representante olímpica juvenil en equitación de Argentina.

El Comité Olímpico Argentino ya la contactó para disponer todo lo pertinente al viaje, los uniformes de ceremonia de desfile, la vestimenta para uso diario y la de competencia.

La amazona María contaba con experiencia internacional. El año pasado fue miembro del seleccionado argentino en el Sudamericano disputado en Paraguay, donde el equipo nacional obtuvo medalla de bronce