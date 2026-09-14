La dura postura de Vojvoda al ser consultado por su continuidad en Racing: "¿Quieren que abandone a mis jugadores?"
Juan Pablo Vojvoda, impotente ante la situación que atraviesa Racing, habló de su futuro y confrontó a sus críticos tras la derrota contra Huracán.
Pasan las fechas y la situación no mejora. Racing cayó 2-1 ante Huracán este domingo en el Ducó, sumó su tercera derrota consecutivo, su octavo partido sin ganar en la Liga Profesional y continúa hundiéndose tanto en el Torneo Clausura, en el que marcha último con 5 puntos, como en la Tabla Anual, en la que está 24° con 26.
El presente resulta desesperante para los jugadores, los hinchas y el entrenador, Juan Pablo Vojvoda, que no logra encontrar las respuestas. Y a pesar de que su equipo no es claramente superado por ningún rival, falla en la finalización de los ataques y comete errores en defensa que lo terminan dejando cada fin de semana con las manos vacías y una mochila cada vez más pesada.
Juan Pablo Vojvoda anunció que no se va de Racing
"Es un momento difícil para club, para mí, para los jugadores. Lo que se puede hacer es seguir intentando, seguir buscando las soluciones que hoy no encontramos", reconoció en primer término el DT en conferencia de prensa. Luego, defendió a sus dirigidos: "Yo no veo un equipo que esté entregado. Veo un equipo que sufre, comprometido con el entrenador y el entrenador con ellos. No es algo táctico, los equipos no te superan".
En ese sentido, al ser consultado por su continuidad, subió la guardia: "En cuanto a plazos, muchos están esperando que me los ponga, porque lo siento y hay muchos periodistas como nunca, y el fútbol vive de esto también, que piden descomprimir. Y hay gritos de afuera...", apuntó tras escuchar a alguien que gritaba fuera de la sala pidiendo su renuncia. "¿Pero qué quieren? ¿Que abandone a mis jugadores? No es una decisión con la que me sienta bien. Son semanas muy duras las que que estoy pasando, pero semanas en las que siento apoyo también", remarcó, dejando en claro que no piensa tirar la toalla.
"Siento muchas críticas, algunas justas pero otras que también son injustas. Pero este fútbol es por resultado y soy consciente de eso. No porque no consigo resultados voy a abandonar el proceso. ¿Irme? No me siento con esos valores. No me siento con esos valores...", insistió el DT de 51 años.
"Si todos dicen 'andate, andate, andate que no servís'. Yo no siento que no sirvo. Siento que no gano partidos y me duele, pero no siento que soy un entrenador que no sirva. Eso es lo que siento. Y siento un dolor enorme, un dolor enorme por mí y mis jugadores. ¿Quieren que diga otra cosa? Es lo que siento", sentenció finalmente Vojvoda, sin ocultar su impotencia y su angustia por la situación de su Racing.