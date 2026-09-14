Maravilla Martínez hizo una lapidaria sentencia tras la sexta derrota de Racing en los últimos 7 partidos del Clausura

Luego del 1-2 ante Huracán, Adrián Martínez tomó la palabra y se mostró frustrado por el catastrófico presente de un Racing que va último de su zona.

"Ya da vergüenza esta situación". La frase de Adrián Martínez resume como pocas el pésimo momento que atraviesa Racing. Después de la derrota 2-1 ante Huracán en el Ducó, el goleador y referente de la Academia no esquivó el momento crítico y habló con crudeza de un equipo que no encuentra respuestas.

La caída ante el Globo fue la tercera consecutiva para el equipo de Juan Pablo Vojvoda, que además acumula ocho fechas sin ganar. El único triunfo en el Torneo Clausura fue en el debut (2-1 ante Gimnasia en el Cilindro de Avellaneda) y está último en la Zona B, muy lejos de los puestos de playoffs y ni hablar de la clasificación a copas internacionales.

El descargo de Maravilla tras otra dura derrota de Racing en el Clausura "Es difícil el momento porque todos trabajamos para ganar. El club te exige ganar porque para eso nos trajeron. Trabajamos muy bien como te decía. Nos juntamos a hablar para ver qué podemos mejorar, en la cancha ningún jugador quiere perder", comenzó diciendo Maravilla, golpeado como todo Racing.

"Como dijimos la otra vuelta, ya da vergüenza esta situación. Nosotros queremos salir más que nadie. Porque somos los que damos la cara, los que entramos acá a la cancha. Las cosas no están saliendo y nos sentimos un poco angustiados porque se labura y no estamos encontrando resultados", reconoció en diálogo con TNT Sports.

La frustración de Maravilla Martínez tras la derrota de Racing ante Huracán. Video: TNT Sports El delantero, que todavía no pudo marcar en este Clausura y estuvo cuatro fechas suspendido por expulsiones, también dejó en claro que puertas adentro están desconcertados por semejante racha. "No hay explicación. Terminamos agotados, cansados, frustrados... La verdad que no se está dando. Ya no hay palabras para esto. Necesitamos ganar y solamente ganar. Ya no hay excusas ni nada. Se labura, se labura bien en la semana, se hace todo lo posible y las cosas no están saliendo", sostuvo.