Seguridad, narcotráfico e inversiones: el encuentro de Jorge Macri en Estados Unidos con Christopher Landau

El jefe de Gobierno porteño se reunió en Washington con el subsecretario de Estado de Donald Trump y fue acompañado por Cristian Ritondo, Gabriel Sánchez Zinny y Fulvio Pompeo.

Jorge Macri llevó su gira norteamericana al Departamento de Estado. El jefe de Gobierno porteño se encontró este lunes en Washington con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, en una reunión donde se cruzaron la agenda de seguridad, el escenario económico argentino y las oportunidades de inversión.

La delegación no fue solo administrativa. Junto al mandatario estuvieron el secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo, el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el diputado nacional Cristian Ritondo, una presencia que le imprimió al encuentro un componente partidario que excede la gestión municipal.

Los temas de la mesa Según la versión que difundió el Gobierno de la Ciudad, la conversación giró en torno al rumbo económico argentino y a la necesidad de sostener condiciones de previsibilidad que faciliten la llegada de capitales y la generación de empleo. El otro bloque temático fue la seguridad, con foco en el combate al narcotráfico y en el cumplimiento de la ley.

Muy importante reunión con Christopher Landau, @DeputySecState Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, junto a @cristianritondo @gzinny y @fulviop.



Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre,… pic.twitter.com/vksxFFebr4 — Jorge Macri (@jorgemacri) September 14, 2026 El propio Macri resumió el encuentro en sus redes: "Muy importante reunión con Christopher Landau, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, junto a Cristian Ritondo, Gabriel Sanchez Zinny y Fulvio Pompeo. Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado".

Sobre esa base enlazó la agenda internacional con su propia administración, al plantear que la seguridad, el respeto por la propiedad y el cumplimiento de las normas funcionan como precondiciones del desarrollo económico. Y le puso firma partidaria al acercamiento: sostuvo que el PRO impulsa una relación con Estados Unidos que, si se vuelve madura y sólida, puede traducirse en inversiones, empleo y crecimiento.