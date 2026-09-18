Donald Trump le prohibió el acceso a la Casa Blanca a la CNN y a 2 importantes medios más, y advirtió: "Otros van después"

El presidente de Estados Unidos acusó a los tres medios de difundir “noticias falsas” y anunció que la medida rige con efecto inmediato. Además, advirtió que podría extender el veto a otras empresas periodísticas.

La medida representa una nueva escalada en la relación entre Trump y distintos medios de comunicación estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohibirá con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a los medios CNN, MSNOW y Politico, a los que acusó de publicar y difundir información falsa sobre su gestión.

El mandatario comunicó la decisión a través de su red social Truth Social, donde cuestionó la cobertura de los medios y sostuvo que no deberían tener permitido “escribir o difundir constantemente ficción y mentiras” al informar sobre el presidente estadounidense.

En su publicación, calificó a CNN como un medio de “noticias falsas” y cuestionó también a MSNOW, que recientemente modificó su nombre de MSNBC. El mandatario vinculó ese cambio con una supuesta pérdida de audiencia y credibilidad, aunque no detalló qué coberturas concretas motivaron la decisión contra ninguno de los medios mencionados.

Trump también dejó abierta la posibilidad de ampliar el veto y afirmó que otros medios de comunicación podrían quedar alcanzados por la medida.

Fuerte medida de Trump contra tres importantes medios: serán vetados de la Casa Blanca Getty Images La decisión generó sorpresa en la Casa Blanca El anuncio tomó por sorpresa a la sala de prensa de la Casa Blanca. Según el material, periodistas de los medios afectados se encontraban trabajando allí este viernes cuando se conoció la decisión.