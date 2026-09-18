Donald Trump le prohibió el acceso a la Casa Blanca a la CNN y a 2 importantes medios más, y advirtió: "Otros van después"
El presidente de Estados Unidos acusó a los tres medios de difundir “noticias falsas” y anunció que la medida rige con efecto inmediato. Además, advirtió que podría extender el veto a otras empresas periodísticas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohibirá con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a los medios CNN, MSNOW y Politico, a los que acusó de publicar y difundir información falsa sobre su gestión.
El mandatario comunicó la decisión a través de su red social Truth Social, donde cuestionó la cobertura de los medios y sostuvo que no deberían tener permitido “escribir o difundir constantemente ficción y mentiras” al informar sobre el presidente estadounidense.
En su publicación, calificó a CNN como un medio de “noticias falsas” y cuestionó también a MSNOW, que recientemente modificó su nombre de MSNBC. El mandatario vinculó ese cambio con una supuesta pérdida de audiencia y credibilidad, aunque no detalló qué coberturas concretas motivaron la decisión contra ninguno de los medios mencionados.
Trump también dejó abierta la posibilidad de ampliar el veto y afirmó que otros medios de comunicación podrían quedar alcanzados por la medida.
La decisión generó sorpresa en la Casa Blanca
El anuncio tomó por sorpresa a la sala de prensa de la Casa Blanca. Según el material, periodistas de los medios afectados se encontraban trabajando allí este viernes cuando se conoció la decisión.
La medida representa una nueva escalada en la relación entre Trump y distintos medios de comunicación estadounidenses, un vínculo que históricamente estuvo marcado por fuertes enfrentamientos.
El antecedente con Associated Press
El nuevo veto se suma a una decisión adoptada por Trump al comienzo de su mandato contra la agencia Associated Press (AP). En aquella oportunidad, la Casa Blanca restringió el acceso de periodistas de la agencia a algunos actos debido a que AP se negó a utilizar la denominación “golfo de América” para referirse al golfo de México.
Trump y sus enfrentamientos con la prensa
El presidente estadounidense cuestionó reiteradamente a medios de comunicación y periodistas, a quienes acusa de publicar información falsa sobre su gestión. Además de sus críticas públicas, Trump protagonizó enfrentamientos con reporteros y presentó demandas millonarias contra distintos medios.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa interpretan estas acciones como intentos de censura, mientras que el mandatario sostiene que busca responder a lo que considera una cobertura falsa de su presidencia.