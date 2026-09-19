Explosión y alerta aérea en Riad: sospechan de un ataque de los hutíes

El episodio ocurrió en medio de una escalada entre Arabia Saudita y los hutíes, que aseguraron haber atacado “objetivos sensibles” de la capital.

Una fuerte explosión se registró este sábado en un depósito de la petrolera estatal Aramco, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad. El hecho ocurrió luego de que se escucharan varias detonaciones en distintos puntos de la capital saudita y quedó bajo sospecha de un posible ataque de los hutíes, que poco después afirmaron haber alcanzado “objetivos sensibles” en la ciudad.

El episodio provocó una importante columna de humo negro y llamas cerca del aeropuerto y derivó en la activación de una alerta aérea para los habitantes de Riad. Se trata de la primera vez que se pone en marcha este sistema en la capital desde el recrudecimiento de las hostilidades en Yemen entre los hutíes y el gobierno respaldado por Arabia Saudita.

Cómo funciona la alarma La Defensa Civil Saudita envió alertas a través de teléfonos celulares a los habitantes de Riad y de otras regiones durante la noche del viernes y la mañana del sábado, mientras continúa la escalada entre el reino y los hutíes, respaldados por Irán.

“La zona se encuentra bajo una amenaza aérea hostil”, advertía uno de los mensajes enviados a los habitantes de Riad poco antes de las 03:00 de la madrugada, hora local, y se les pidió que permanecieran en sus hogares.

Un residente de 27 años del norte de la ciudad relató a la agencia AFP que primero escuchó la alarma y luego sintió cómo temblaban las ventanas: "Fue realmente de mucho miedo. No me lo esperaba".