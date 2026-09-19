Explosión y alerta aérea en Riad: sospechan de un ataque de los hutíes
El episodio ocurrió en medio de una escalada entre Arabia Saudita y los hutíes, que aseguraron haber atacado “objetivos sensibles” de la capital.
Una fuerte explosión se registró este sábado en un depósito de la petrolera estatal Aramco, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad. El hecho ocurrió luego de que se escucharan varias detonaciones en distintos puntos de la capital saudita y quedó bajo sospecha de un posible ataque de los hutíes, que poco después afirmaron haber alcanzado “objetivos sensibles” en la ciudad.
El episodio provocó una importante columna de humo negro y llamas cerca del aeropuerto y derivó en la activación de una alerta aérea para los habitantes de Riad. Se trata de la primera vez que se pone en marcha este sistema en la capital desde el recrudecimiento de las hostilidades en Yemen entre los hutíes y el gobierno respaldado por Arabia Saudita.
Cómo funciona la alarma
La Defensa Civil Saudita envió alertas a través de teléfonos celulares a los habitantes de Riad y de otras regiones durante la noche del viernes y la mañana del sábado, mientras continúa la escalada entre el reino y los hutíes, respaldados por Irán.
“La zona se encuentra bajo una amenaza aérea hostil”, advertía uno de los mensajes enviados a los habitantes de Riad poco antes de las 03:00 de la madrugada, hora local, y se les pidió que permanecieran en sus hogares.
Un residente de 27 años del norte de la ciudad relató a la agencia AFP que primero escuchó la alarma y luego sintió cómo temblaban las ventanas: "Fue realmente de mucho miedo. No me lo esperaba".
Otro habitante del centro de Riad describió el episodio como "aterrador" y aseguró que permaneció "extremadamente angustiado", especialmente porque la señal que anunciaba el final de la alerta no llegó de inmediato.
Los hutíes aseguraron haber atacado Riad
El episodio ocurrió en medio de una escalada de las hostilidades entre Arabia Saudita y los hutíes. El grupo, respaldado por Irán, declaró en julio pasado un "embargo marítimo" contra Arabia Saudita. Según la información difundida, los hutíes también avanzaron sobre la costa del mar Rojo en una ofensiva contra el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Riad, obteniendo el control del estratégico estrecho de Bab el Mandeb.
En este contexto, los hutíes aseguraron haber atacado "objetivos sensibles". Esa afirmación reforzó las sospechas sobre su posible responsabilidad en las explosiones registradas cerca del aeropuerto. Arabia Saudita, sin embargo, todavía no se había pronunciado sobre la amenaza al momento de la información.
La acusación contra los hutíes por un ataque a La Meca
La escalada también alcanzó esta semana a La Meca, una de las ciudades más importantes para el islam. Riad acusó a los hutíes proiraníes de haber atacado la ciudad santa y calificó el episodio como un "ataque terrorista cobarde". Los hutíes negaron enérgicamente esa acusación y la calificaron como una “mentira trillada”.
Las nuevas hostilidades se producen mientras la economía mundial atraviesa un período de debilidad después de casi siete meses de guerra en Oriente Medio entre Washington e Irán, en un escenario que también impacta sobre Arabia Saudita, principal exportador mundial de petróleo crudo y aliado estratégico de Estados Unidos en la región.