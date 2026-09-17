Según una investigacion elaborada por Rusia, casi la mitad los mercenarios que sirven para Ucrania provienen de Latinoamérica.

Las tropas de Ucrania tienen a miles de extranjeros en sus filas. Foto Efe

Los ciudadanos de Latinoamérica componen el 40 % de los mercenarios que luchan en filas de Ucrania, aseguraron este jueves las autoridades de Rusia. Las fuerzas de Rusia elaboraron un informe sobre el perfil de los nuevos mercenarios que participan en la guerra iniciada en febrero de 2022.

"El origen de los mercenarios ha cambiado drásticamente. Si bien inicialmente eran polacos, bálticos, británicos y estadounidenses, ahora en la vanguardia probablemente más del 40% provienen de países latinoamericanos", dijo el embajador especial del Ministerio de Exteriores de Rusia, Rodión Miroshnik.

Según Miroshnik, citado por la agencia TASS, en las filas ucranianas ahora luchan más de 16.000 "voluntarios".

Rusia da detalles sobre mercenarios "Estos 'voluntarios' son mercenarios extranjeros, ya que están allí no para luchar por la independencia y la soberanía de Ucrania, sino a ganar dinero o adquirir experiencia militar", dijo.

Las tropas de Ucrania tienen miles de mercenarios en sus filas. Foto Efe EFE Agregó que ahora se trata de 16.000 personas, pero entre 30.000 y 40.000 personas "pasaron por sus filas".