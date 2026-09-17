Rusia sigue ganando terreno en Ucrania a fuerza de fuego constante

Rusia anuncia la toma de dos localidades en las provincias de Járkov y Zaporiyia, en Ucrania. Además, concreta ataques en Kiev, la capital ucraniana.

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves avances territoriales en las provincias de Járkov y Zaporiyia, en Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Las fuerzas rusas, además, concretaron ataques en Kiev y dejaron dieciocho heridos.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en redes sociales que sus tropas se han hecho con el control de Malaya Vovchia y Rozovka, Járkov y Zaporiyia, respectivamente, sin pronunciarse sobre bajas en los combates. Kiev no se ha pronunciado por ahora sobre estos anuncios.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Ataque de Rusia a Kiev deja heridos Al menos 18 personas han resultado heridas este jueves a causa de una nueva oleada de ataques ejecutada por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada.

Rusia continúa bombardeando Ucrania en el marco de la guerra. Foto Efe EFE "Ya hay 18 heridos en Kiev", ha dicho el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, en un mensaje en redes sociales, donde ha denunciado que "el enemigo no cesa sus ataques contra la capital" y ha pedido a la población que "preste atención" a las alertas sobre ataques aéreos para buscar protección.