Donald Trump amenaza a la Unión Europea con aranceles por la posible adhesión de Canadá como país asociado

El presidente estadounidense calificó de "acto hostil" la propuesta de Ursula von der Leyen de nombrar a Canadá como el primer miembro asociado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una contundente advertencia a la Unión Europea (UE) al amenazar con imponer gravámenes masivos o interrumpir el comercio bilateral si el bloque comunitario consolida la incorporación de Canadá en calidad de país asociado. La declaración responde al anuncio realizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de abrir formalmente las puertas al país norteamericano como su primer miembro asociado.

"Creo que es ridículo", aseveró el mandatario estadounidense al ser interpelado sobre la propuesta planteada por las autoridades de Bruselas. "Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa", remarcó Trump, condicionando las medidas punitivas a las intenciones reales que la Casa Blanca atribuya a la alianza.

Respecto a la advertencia arancelaria, Washington evaluará la iniciativa impulsada junto al gobierno del Liberal Party of Canada para determinar si fue diseñada de "buena fe" o con mala intención hacia la economía de EE.UU. En cuanto a las represalias comerciales, de considerar hostil la medida, el gobierno estadounidense impondrá fuertes aranceles o limitará las transacciones transatlánticas en sectores clave.

Un frente común entre Bruselas y Ottawa La propuesta de Von der Leyen se dio a conocer durante la visita oficial del primer ministro canadiense, Mark Carney, a Estrasburgo. Carney participó como invitado de honor en la sesión del Parlamento Europeo previa al discurso anual sobre el Estado de la Unión, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno no europeo en dirigirse al hemiciclo bajo este formato de invitación.