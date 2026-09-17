La polémica frase que habría dicho el rey Carlos III luego de la muerte de Lady Di que enfureció a su familia

La publicación de las memorias de Charles Spencer, hermano de Diana, más conocida como Lady Di, generó una respuesta del Palacio de Buckingham antes de la salida oficial del libro. El volumen, titulado Swan Song: Diana, My Sister , llegará a las librerías el 22 de septiembre, pero un controversial fragmento fue difundido de manera anticipada en Reino Unido .

En el texto, Spencer relata una polémica conversación que habría mantenido con el entonces príncipe Carlos después de la muerte de Diana , ocurrida en agosto de 1997. Según el conde, el intercambio tuvo lugar después de que él cuestionara la posibilidad de que los príncipes William y Harry caminaran detrás del féretro de su madre durante el funeral.

En ese momento, William tenía 15 años y Harry, 12. Spencer le había planteado a Carlos que Diana no habría querido que sus hijos participaran de esa manera en el cortejo.

“Él [Carlos] desató por teléfono lo que siempre interpreté como su desprecio reprimido por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo. ‘No se preocupen’, dijo, ‘la olvidaremos muy pronto’“ , replicó Charles Spencer en su libro.

El ahora príncipe Harry se refirió en otras oportunidades a su participación en el funeral. En 2017, durante una entrevista con la BBC, señaló que caminar detrás del ataúd de su madre a los 12 años fue "una experiencia que ningún niño debería atravesar" . Al mismo tiempo, explicó que no tenía una postura definida sobre si aquella decisión había sido correcta y que, con el paso del tiempo, se alegraba de haber formado parte de ese día.

Los principes William y Harry en el funeral de su madre junto a su padre, el Rey Carlos III.

La respuesta del Palacio de Buckingham

El Palacio de Buckingham, la sede operativa de las oficinas oficiales de los reyes y de otros miembros de la familia real, no tardó en desmentir la afirmación del hermano menor de la difunta princesa a través de un comunicado.

“Si bien, por principio, no comentamos libros, su majestad es consciente de que el dolor por la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar el juicio y sesgar los recuerdos de formas que otros no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida así”, señaló el texto, en nombre del rey Carlos III.

Al momento de la muerte de Diana, ella y Carlos ya estaban divorciados. El matrimonio había terminado legalmente el 28 de agosto de 1996, cuando el Tribunal Superior de Londres emitió el decreto que formalizó la disolución. La pareja, además, llevaba varios años separada: el gobierno británico había anunciado la separación en diciembre de 1992 ante la Cámara de los Comunes.

Lady Di falleció trágicamente el 31 de agosto de 1997. Foto: Instagram @lady.diana._

Diana murió en un accidente automovilístico dentro del túnel del Puente del Alma, en París. La relación entre los Spencer y la familia real británica después de su fallecimiento fue objeto de atención pública y posteriormente apareció representada en producciones como la película The Queen y la serie The Crown.

Robaron ejemplares del libro antes de su publicación

Por otro lado, se supo que, en las horas previas a la salida de las memorias, cuatro ejemplares de la edición en neerlandés fueron robados de un camión en Países Bajos. Según informó la BBC, los ejemplares habían sido impresos y eran trasladados desde la imprenta de la editorial hacia un almacén cuando fueron sustraídos.

El libro de Spencer será publicado oficialmente el 22 de septiembre y estará centrado en sus recuerdos sobre Diana y los acontecimientos posteriores a su muerte.