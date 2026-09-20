¿Se repite el granizo de Córdoba? El pronóstico pone en alerta a varias provincias este domingo

Este domingo hay numerosas alertas meteorológicas vigentes en Argentina y lo ocurrido durante las últimas horas en Córdoba, donde una fuerte tormenta dejó una intensa caída de granizo, puede repetirse en otras provincias. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por tormentas, nevadas, lluvias y fuertes vientos en distintas regiones del país.

La advertencia que alcanza a más provincias es por vientos y abarca Mendoza, San Juan, La Rioja, Neuquén, La Pampa, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Chubut. Durante el domingo, los vientos rotarán del oeste al sudoeste y tendrán velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Según el SMN, las mayores intensidades se esperan en el este bonaerense.

Otro de los focos estará puesto en las tormentas, justamente el fenómeno que durante el sábado dejó granizo en Córdoba. La alerta amarilla alcanza al sur de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 40 mm, aunque podrían superarse localmente.

En los sectores bajo alerta naranja, entre ellos zonas de Santa Fe, las condiciones pueden ser todavía más intensas . El organismo anticipa lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundante precipitación en poco tiempo, granizo de diferentes tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Allí se esperan entre 30 y 50 mm, con posibilidad de registros superiores.

Las nevadas también ocuparán un lugar importante dentro del pronóstico del domingo. San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz estarán afectados por nieve persistente de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 20 centímetros, principalmente en sectores cordilleranos. En las zonas más bajas no se descarta lluvia o una mezcla de lluvia y nieve, mientras que en la cordillera de Neuquén y Río Negro existe riesgo de viento blanco.

La situación será más complicada en la cordillera de Mendoza y sectores de San Juan, donde rige alerta naranja por nevadas. Allí se esperan entre 50 y 90 centímetros de nieve durante todo el período comprendido entre la tarde del sábado y la noche del domingo. La madrugada será el momento de mayor intensidad y el fenómeno estará acompañado por fuertes vientos, posible ventisca, viento blanco y reducción de la visibilidad.

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Por último, también hay alertas por lluvias en la Patagonia. Chubut tendrá precipitaciones de variada intensidad, con acumulados previstos entre 10 y 20 mm. En Santa Cruz, donde la advertencia sube a nivel naranja, se esperan lluvias fuertes y persistentes, con registros de entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma localizada.

Así, el pronóstico para este domingo vuelve a poner especial atención sobre las tormentas y el granizo, pero el mapa de alertas es mucho más amplio e incluye también nevadas importantes, fuertes lluvias y ráfagas en distintas regiones del país.