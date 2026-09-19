La lista de la Selección argentina tiene muchas ausencias de peso: quiénes quedaron afuera y los motivos

En paralelo a las grandes sorpresas también aparecen varias bajas en la nómina que presentó Lionel Scaloni, algunas obligadas y otras que llaman la atención. Los detalles.

La nueva lista de Lionel Scaloni para la fecha FIFA dejó algo más que los nombres que estarán presentes. También marcó varias ausencias importantes dentro de la Selección argentina, algunas esperadas y otras que llaman la atención.

Entre lesiones, suspensiones y decisiones futbolísticas, hay varios habituales que esta vez deberán mirar los amistosos desde afuera. En ese contexto, en primera línea aparecen dos bajas que ya estaban cantadas.

Nahuel Molina y Leandro Paredes no fueron incluidos porque comenzarán a cumplir las sanciones de siete y diez partidos, respectivamente, por aquellos recordados incidentes ante España tras la final del Mundial. De esta manera, ambos deberán esperar para volver a ponerse la camiseta de la Albiceleste.

Leandro Paredes, el máximo involucrado en los incidentes post final del Mundial 2026. EFE Los grandes ausentes en la lista de la Selección argentina para una fecha FIFA especial También hubo decisiones que pasan exclusivamente por lo futbolístico. Y ahí es donde aparecen Gonzalo Montiel y Marcos Senesi, quienes no aparecen entre los convocados pese a que venían de disputar la Copa del Mundo. Lo mismo sucede con Marcos Acuña, quien ya había quedado fuera de la consideración del cuerpo técnico entrenador para la máxima cita.

Uno de los casos que más sorprende es el de Paulo Dybala. La Joya atraviesa un muy buen comienzo de temporada con la Roma, pero eso no alcanzó para meterse en la nómina de Scaloni. El delantero volvió a quedar afuera y continúa alejado de las convocatorias de la Selección.