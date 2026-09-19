Atento, Boca: la tajante decisión de la AFA con Leonel Flores para el cruce con Racing de la Copa Argentina

La joya de Boca fue citada por primera vez a la Selección, pero en el medio de la fecha FIFA se jugará el duelo de octavos de final ante la Academia. ¿Qué pasará?

Boca ya tiene una certeza pensando en el partido contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. La noticia llegó desde la AFA y tiene que ver con Leonel Flores, una de las apariciones que más ilusionan al Xeneize.

Con apenas 19 años y a dos meses de haber irrumpido en Primera División, el delantero de Boca fue citado por primera vez a la Selección argentina en vistas a los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Una convocatoria que llega en un momento justo, porque el juvenil ya se convirtió en una pieza intocable en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Gran noticia para Boca: la AFA liberará a Leonel Flores para el cruce ante Racing Pero más allá de la ilusión que genera su citación, el pueblo xeneize festeja también otra gran noticia. Es que Flores dirá presente en el mata-mata con Racing, previsto para el domingo 27 de septiembre en Rosario.

Leonel Flores, otro de los grandes frutos de Boca Predio. FotoBaires ¿Por qué? La AFA informó una situación especial para él y Tomás Palacios (defensor de Estudiantes), también convocado para esta fecha FIFA. “Los jugadores Leonel Flores y Tomás Palacios entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar los compromisos con sus clubes. Tras ello, volverán a sumarse a los entrenamientos del plantel albiceleste”, comunicó la casa madre del fútbol argentino.