El Gallego Insua hizo un anuncio clave (e inesperado) en San Lorenzo para jugar el clásico ante Boca

Ruben Darío Insua habló con la prensa luego de la última práctica antes de recibir a Boca y sorprendió con un anuncio sobre la formación de San Lorenzo.

Después de la última práctica de San Lorenzo antes de recibir a Boca, Ruben Darío Insua tomó una de esas decisiones que no suele verse en el fútbol argentino. Lejos de querer esconder sus cartas, el Gallego dio los 11 que saldrán desde el arranque este domingo, desde las 14:45, en el Pedro Bidegain.

La confirmación llegó luego del entrenamiento matutino realizado en la Ciudad Deportiva. Allí, el entrenador azulgrana terminó de definir una formación que tendrá dos modificaciones respecto del 1-1 ante Independiente, el partido que marcó su regreso al banco del Ciclón.

San Lorenzo, con equipo confirmado para recibir a Boca: la reveló el Gallego Insua Una vez finalizada la práctica, el propio Insua fue quien se encargó de confirmar la alineación ante los medios, una situación que no suele ser moneda corriente en la previa de los partidos del fútbol argentino, y muchos menos si se trata de un clásico. "Si no hay ningún problema, el equipo va a arrancar con Devecchi; Arboleda, Corujo, Amor, Herrera; Tripichio, Insaurralde, De Ritis; Farías, Auzmendi y Cuello", reveló sin vueltas.

Insua confirmó la formación de San Lorenzo para recibir a Boca. Video: @JuampiCaballero Claro que el contexto no es uno más. Entre San Lorenzo y Boca hay una pica histórica y el Gallego lo sabe. “Esta clase de partidos tiene un valor adicional, es un cruce entre clubes grandes, un clásico”, explicó. Sin embargo, aseguró que la preparación del plantel no cambió por la importancia del encuentro: “Obviamente tiene una repercusión mucho mayor cuando son encuentros de estas características, pero el trabajo en la semana es similar y en el día a día no se ha modificado nada”.