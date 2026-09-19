El Gallego Insua tomó una fuerte decisión con el plantel de San Lorenzo para el partido ante Boca

Ruben Darío Insua prepara todo para el clásico con Boca. Un triunfo podría ser el incentivo anímico que necesita San Lorenzo para ilusionarse con los playoffs.

Ruben Darío Insua se prepara para el clásico del domingo contra Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro. En la segunda semana de su tercer ciclo en San Lorenzo, vuelve a tener un nuevo duelo picante ante uno de su mayores rivales, tras lo que fue el empate con Independiente el fin de semana pasado en su debut.

Si bien a falta de 7 fechas el campeonato es muy parejo y el formato da bastante margen, el cuadro de Boedo necesita igualmente sumar puntos y un triunfo ante el Xeneize en casa podría ser el incentivo anímico necesario y el puntapié inicial para comenzar a ilusionarse con los playoffs del Torneo Clausura y pelear por los puestos de clasificación a copas internacionales en la Tabla Anual.

Insua hizo concentrar al plantel de San Lorenzo dos días antes del clásico con Boca Entrenamiento y a concentrar que en dos días se viene el clásico. pic.twitter.com/FEXIhIBuuZ — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 18, 2026 Consciente de eso, y también de no cuenta con los mismos recursos que el Vasco Arruabarrena -que pondrá titulares a pesar de haber jugado entresemana por la Sudamericana-, el Gallego tomó la fuerte decisión de concentrar al plantel dos días antes del partido, con la intención de no dejar ningún detalle al azar y poder planificar cada escenario posible.

En la misma sintonía, optó por dar a conocer la lista de convocados el viernes por la noche, cuando por lo general las nóminas se suelen publicar la noche anterior al partido. En la misma, se puede entrever que RDI apostará por la experiencia de los jugadores más grandes para afrontar este importante duelo ante los de la Ribera.

Boca y San Lorenzo igualaron 1-1 en la Bombonera la última vez que se enfrentaron por la fecha 10 del Apertura 2026. Fotobaires Con la salida obligada de Ignacio Perruzi, que salió con molestias en el choque con Independiente y no fue convocado en esta oportunidad, el probable once de San Lorenzo que pararía Insua sería: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezquiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano o Mathías De Ritis; Facundo Farías; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.