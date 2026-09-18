Sorpresa en Boca: el volantazo que analiza Arruabarrena para el duelo ante Racing por la Copa Argentina

Rodolfo Arruabarrena debe reemplazar a Álvaro Montero, convocado por Colombia, y analiza una alternativa que puede cambiar el dueño del arco de Boca.

El Vasco Arruabarrena analiza un cambio para el duelo ante Racing que daría mucho que hablar en el Mundo Boca.

Boca todavía espera la resolución de la AFA que determinará si finalmente queda confirmado como rival de Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. Mientras tanto, Rodolfo Arruabarrena ya trabaja en el armado del equipo y tiene una decisión importante por resolver: quién será el arquero ante la Academia.

La ausencia de Álvaro Montero ya está confirmada. El colombiano fue convocado por Néstor Lorenzo para la próxima fecha FIFA y no estará disponible para el partido del 27 de septiembre ante Racing. Además, tampoco podrá jugar frente a Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura. El último encuentro del arquero antes de viajar será el clásico de este domingo frente a San Lorenzo.

El cambio que analiza el Vasco Arruabarrena Fernando Gago quiere que Javier García continúe en el plantel profesional del Xeneize. Foto: Fotobaires En principio, Leandro Brey aparece como la alternativa natural para reemplazar a Montero. De hecho, fue quien ocupó el arco cuando el colombiano tuvo que viajar de urgencia a Colombia por la muerte de su abuela, en el triunfo por 3-1 ante Central Córdoba. Sin embargo, Arruabarrena analiza ahora la posibilidad de ponderar a Javier García para tamaño compromiso, lo que sería un cambio inesperado para un partido de eliminación directa ante la Academia.

García tiene además un vínculo particular con el rival, ya que surgió en Boca y también tuvo un extenso paso por Racing. El experimentado arquero volvió a tener minutos durante la pretemporada, aunque durante el ciclo de Arruabarrena su participación oficial fue muy limitada. En 2026 solamente había disputado 66 minutos antes de volver a quedar relegado.

Boca todavía espera por el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA La AFA postegró nuevamente el veredicto del polémico Boca-Vélez por Copa Argentina. Fotobaires La definición del arquero se producirá mientras Boca aguarda el fallo por el reclamo de Vélez, que pidió quedarse con la clasificación a los cuartos de final por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido que terminó con triunfo xeneize por penales. El Tribunal de Disciplina derivó el expediente al Comité Ejecutivo y la resolución fue postergada para el 22 de septiembre. Si Boca mantiene su clasificación, enfrentará a Racing el domingo 27 en el Gigante de Arroyito.