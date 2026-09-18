El brutal sincericidio de Blondel sobre su paso por la Selección de Suiza mientras jugaba en Boca

Lucas Blondel recordó su convocatoria al seleccionado europeo y lanzó una brutal confesión sobre su paso cuando todavía jugaba en el Xeneize.

Lucas Blondel sorprendió al recordar su experiencia con la Selección de Suiza y realizó una fuerte confesión sobre aquella convocatoria. El actual lateral de Huracán fue citado en 2025, cuando todavía defendía la camiseta de Boca, y disputó cuatro amistosos, pero reconoció que no logró disfrutar la oportunidad por el difícil momento personal que atravesaba.

Blondel y un brutal sincericidio sobre su paso por la Selección de Suiza mientras jugaba en Boca “No lo disfruté. Soy una persona que suele tirarse mucho abajo”, reconoció Blondel en diálogo con Radio La Red. El defensor explicó que en aquel momento atravesaba una etapa de mucha autocrítica y pensamientos negativos, algo que actualmente trabaja junto a un coach. “Siempre fui de castigarme mucho por los errores. En esa situación, me agarró en un momento bastante autocrítico. Sentía que no me daba para eso”, reveló.

Blondel también contó qué pensó cuando recibió el llamado del entrenador Murat Yakin y admitió que llegó a sentir que su convocatoria estaba relacionada con su condición de jugador de Boca: “Sentía que solamente me habían llevado por ser jugador de Boca, no por mi rendimiento”, confesó. Además, reconoció que durante su estadía en el seleccionado no pudo jugar con la soltura que necesitaba y que su rendimiento estuvo lejos de lo que esperaba.

Lucas Blondel reveló que no la pasó bien en su convocatoria a la Selección de Suiza mientras jugaba en Boca. @lucasblondel17 Con el paso del tiempo, el defensor aseguró que pudo cambiar la manera en la que analiza aquella experiencia y mirar la situación desde otra perspectiva: “Hoy lo veo diferente. En los momentos que me tocó ir no lo hice bien ni suelto”, explicó Blondel, quien actualmente intenta dejar atrás aquella etapa y enfocarse en su presente con Huracán.